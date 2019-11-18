Сургут, Югра, 18 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Жители Сургута «обняли лес». Люди, взявшись за руки, выступили против строительства автовокзала на месте лесопарковой зоны, сообщается в социальных сетях.

Скриншот официальной страницы Главы Сургута Вадима Шувалова в социальной сети ВКонтакте Акция протеста против строительства автовокзала в районе Грибоедовской развязки в Сургуте

Более 300 сургутян встали вокруг единственной в окрестностях зелёной зоны в надежде, что мэрия Сургута их услышит.

Помимо уничтожения лесопарковой зоны, по мнению горожан, новое здание усугубит сложную транспортную ситуацию в густонаселенном Западном районе, а также спровоцирует дополнительные пробки на Грибоедовской развязке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Сургута Владимир Шмидт пояснял инициативной группе, что выбор места для строительства автовокзала обусловлено его равноудалённостью от всех основных транспортных узлов: аэропорта, железнодорожного вокзала, речного порта. Причём данный участок давно обозначен в градостроительном плане для транспортной инфраструктуры.

Глава города Вадим Шувалов на официальной странице в социальной сети высказал своё мнение по поводу «объятия леса».

«Мы недостаточно рассказали о самом проекте, поэтому возникло много домыслов и слухов. Приглашаю обсудить вопрос автовокзала вместе — распорядился запланировать встречу с жителями», — ответил протестующим глава Сургута.

Напомним, в Сургуте с его населением 374 тыс. человек до сих пор нет автовокзала. Начало возведения нового объекта намечено на 2020 год, сдача в эксплуатацию — в 2023 году.