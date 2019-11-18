Москва, 18 ноября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В Челябинской области появится национальный парк «Зигальга». Соответствующее постановление 18 ноября подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Челсити.рф Южная оконечность Зигальги находится на территории Южноуральского природного заповедника

Общая площадь парка составил 45 661,8 га. Он создаётся для сохранения уникальных природных комплексов в горах на Южном Урале. Новый парк появится в Катав-Ивановском районе в бассейнах рек Куткурка и Юрюзань. Их водоразделом является горный хребет Зигальга.

Нацпарк создан в рамах нацпроекта «Экология». Теперь появились правовые основания для того, чтобы обеспечить для объектов и природных комплексов, которые включены в границы парка, режим особой охраны.