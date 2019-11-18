Краснодар, 18 ноября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Шесть очагов природных пожаров действует на территории Краснодарского края по данным на вторую половину дня 18 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС России. Площадь активного горения в регионе составляет один гектар.

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«В пятикилометровой зоне находятся два населенных пункта. Угрозы перехода пожаров нет. Активное применение авиации продолжается», — уточнили в МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным региональных властей, общая площадь лесных пожаров в регионе за неделю сократилась в пять раз, со 100 до 19 га. В регионе действует особый противопожарный режим, въезды в леса круглосуточно патрулируются.