Екатеринбург, 18 ноября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. Аудит системы оплаты за проезд в общественном транспорте Екатеринбурге будет готов в марте 2019 года. Об этом сообщаетЕАН.

Как заявил глава городской Счётной палаты Андрей Парунин, проверка может начаться лишь с середины декабря. Мероприятия будут проходить в течение двух месяцев.

«Данные, которые мы соберем, мы должны будем еще и проанализировать, это займет дополнительное время», — сказал Парунин.

Выводы в палате обещают сделать к марту 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин поручил Счётной палате Екатеринбурга проверить систему оплаты за проезд в общественном транспорте. У председателя есть предположение, что проезд можно удешевить.