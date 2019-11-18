Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга в понедельник, 18 ноября, депутаты рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Они увеличивают расходную и доходную часть бюджета, а также предопределяют повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

«Решено рекомендовать Законодательному Собранию принять пакетом три комплексные поправки, разработанные губернатором Санкт-Петербурга и депутатской фракцией «Единая Россия», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно первой поправке губернатора, доходная часть бюджета-2020 увеличивается на 10,2 млрд руб., а расходная — на 26,3 млрд руб., Также предусмотрено увеличение части ассигнований на развитие транспортной системы, образования, здравоохранения и социальную поддержку граждан.

Второй поправкой губернатора перераспределяются средства Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга в объеме 1,5 млрд руб. с увеличением расходов на развитие транспортной инфраструктуры, амбулаторной онкологической помощи и профессионального образования.

Поправкой фракции «Единая Россия» предусмотрено увеличение расходов Резервного фонда на 704,7 млн руб. — на реализацию проектов в сфере благоустройства, сохранения объектов культурного наследия, развития науки и высшей школы, противопожарной и поисково-спасательной служб города.

Бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год предлагается утвердить: по доходам — 674,96 млрд руб., по расходам — 727,72 млрд руб., дефицит 52,76 млрд руб., что составит 8% от собственных доходов.

Расходы развития в бюджете составят 106 млрд 089 млн руб. — это 15% от собственных расходов бюджета, отметил вице-губернатор Евгений Елин, представлявший проект на заседании Бюджетно-финансового комитета Заксобрания.

Основное увеличение доходов бюджета в 2020 году даст поступление 5 млрд руб. из федерального бюджета. Еще 5 млрд руб., как ожидается, поступят от увеличения платы за проезд в городских автобусах.

В расходной части бюджета на 19,9 млрд руб. увеличены текущие расходы и на 1,5 млрд руб. — расходы развития по Адресной инвестиционной программе (АИП). В рамках АИП 725 млн рублей будут направлены на транспортное обеспечение проведения в Петербурге заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС в 2020 году. В частности, в районе реки Пулковки будет построена транспортная развязка, ведущая к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум».

"Перераспределены расходы Комитета по транспорту: сокращена субсидия на увеличение уставного фонда ГУП «Пассажиравтотранс» на 228 млн рублей, на эту сумму увеличится уставный фонд ГУП «Горэлектротранс», — добавили в Смольном.

Второе чтение проекта бюджета в Законодательном собрании состоится в среду, 20 ноября.