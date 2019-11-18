Симферополь, 18 ноября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Российская Федераация проявила жест доброй воли, вернув Украине её корабли, которые были арестованы после провокации в Керченском проливе. Об этом на своей странице в Facebook 18 ноября написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM Керченский пролив

«Безусловно, это жест доброй воли, который может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, настроенное на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчь. Спустя год после завершения всех необходимых следственных действий, суда были переданы украинской стороне. Уголовное дело по данному инциденту продолжается.