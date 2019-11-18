Москва, 18 ноября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В Москве перенесли заседание Басманного суда по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт 18 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Голунов

Причиной послужило ходатайство, поступившее судье от следователя, об отсутствии в пределах Москвы следственной группы.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин посчитал данное заявление заведомо недостоверным. По его словам, один из следователей якобы выступал в Московском городском суде.

Заседание по «делу Голунова» длилось около двух минут и было перенесено на 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по уголовному делу журналиста Ивана Голунова оказались засекречены все документы.