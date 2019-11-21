Акции протеста в Тбилиси — трансляция
На проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции, появились новые силы полиции, подразделения спецназа и спецсредства, обычно применяемые для разгона митингов, — водометы и пожарные машины.
Ранее МВД Грузии призвало протестующих к соблюдению конституции страны.
Спецназ фактически взял в кольцо территорию, прилегающую к парламенту. Часть спускается к парламенту сверху, вторая часть на Руставели, в пяти минутах ходьбы от парламента возле оперного театра. Предположительно, участников акции будут выдавливать на площадь Свободы. Об этом сообщает Sputnik.
СРОЧНО: спецназ Грузии начал разгон демонстрантов у стен парламента в Тбилиси.
Прямая трансляция из Тбилиси, где спецназ начал разгон демонстрации. На кадрах видно, что против митингующих используются водомёты.
Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих.
Об этом: Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси
Отдельные протестующие задерживаются правоохранительными органами. Митингующих пытаются оттеснить от здания парламента. Сообщают, что в ход идут дубинки.
Cпецназу в Тбилиси удалось освободить от демонстрантов один из входов в грузинский в парламент
Об этом: Спецназ оттеснил протестующих в Тбилиси от одного из входов в парламент
Грузинские НПО откликнулись на события у здания парламента Грузии специальными однотонными по форме и содержанию заявлениями, в которых, с одной стороны, констатируют «радикальность» действий митингующих, а с другой стороны, призывают правительство не применять силу и действовать в рамках закона.
«Поскольку действия участников протеста ненасильственные и выражаются в форме пассивного противодействия, мы считаем, что правительство должно учесть этот контекст и не должно ограничивать эту форму протеста граждан», — заявили в «Ассоциации молодых юристов Грузии».
Очевидцы сообщают, что к зданию парламента в Тбилиси выдвинулись дополнительные силы спецназа.
Полиция снимает замки и цепи с ворот парламента, которые вчера навесили участники акции.
В данный момент все участники акций вытеснены с верхних боковых улиц на проспект Руставели. Спецназ медленно идет по проспекту.
Силы спецназа в Тбилиси применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Проспект Руставели окутан белым дымом, спецназ продолжает выпускать газ в направлении митингующих. Лидеры оппозиции стоят на возвышении, в отдалении от клубов слезоточивого газа, и призывают своих сторонников не расходиться.
Полиция разблокировала грузинский парламент. Митингующие практически не сопротивляются. На данный момент задержано около десяти участников акции.
Очевидцы сообщают, что мобильная связь и интернет в районе, где располагается грузинский парламент, работают с перебоями.
При разгоне акции у здания парламента пострадали несколько человек. По сообщениям очевидцев, одного из пострадавших вывели сами участники акции и привели к машине скорой помощи, где ему оказали первую помощь.
В Тбилиси полицейский спецназ Грузии приступил к разгону несанкционированного митинга у здания парламента.
Подробности в материале: В Грузии спецназ разгоняет протестующих у здания парламента
Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» начали заходить в здание парламента Грузии. Вскоре должно состояться заседание бюро.
Тем временем представители оппозиции встречаются с дипломатическим корпусом. Как заявил до ее начала лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили, встреча с послами была запланирована три дня назад.
Читайте подробнее: Бурджанадзе: разгон митингующих в Тбилиси — это политическое самоубийство
Депутат партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария заявила журналистам, что, несмотря на разгон протестующих, пикетирование здания грузинского парламента будет продолжено 19 ноября.
«С завтрашнего дня пикетирование продолжится. Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся», — сказала Хоштария.
Участникам акции у здания парламента Грузии был дан разумный срок на освобождение территории от искусственно созданных барьеров и открытие входов в законодательный орган. Об этом заявил руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.
По его словам, уже второй день участники акции блокируют все входы в парламент, а лидеры оппозиции открыто призывают митингующих к препятствованию работе законодательного органа.
Читайте подробнее: МВД Грузии: участникам акции был дан разумный срок
По сообщениям СМИ, в ходе разгона акции протеста у парламента были задержаны более 20 человек. На данный момент МВД Грузии подтвердило задержание гражданских активистов Гиги Махарашвили и Зуки Бердзенишвили.
Об этом: СМИ: полиция Грузии задержала более 20 участников акции протеста в Тбилиси
Грузинские НПО откликнулись на события у здания парламента Грузии специальными однотонными по форме и содержанию заявлениями, в которых, с одной стороны, констатируют «радикальность» действий митингующих, а с другой стороны, призывают правительство не применять силу и действовать в рамках закона.
Читайте подробнее: Грузинские НПО требуют от правительства соблюдения закона
Вслед за водометами полиция и спецназ для разгона акции у здания парламента Грузии применили слезоточивый газ. Проспект Руставели окутан белым дымом, спецназ продолжает выпускать газ в направлении митингующих. Лидеры оппозиции стоят на возвышении, в отдалении от клубов слезоточивого газа, и призывают своих сторонников не расходиться.
Звучат призывы — стоять до конца, не бояться, отойти на тротуары, но не уходить. Лидеры оппозиции обращаются к спецназовцам с вопросами: «Чей приказ выполняете, Путина?»
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После подразделений полиции и спецназа, которые оттеснили митингующих с проезжей части проспекта Руставели, на территории у здания парламента Грузии появились машины службы очистки мэрии Тбилиси и дворники.
Они начали уборку облитого водой из водометов проспекта от палаток, мусора и мешков с песком. Эти мешки митингующие подготовили для проведения долгосрочных акций и баррикадирования здания законодательного органа.
Грузинский «Первый канал» сообщает, что в ходе акций протеста было задержано как минимум 10 митингующих.
Несмотря на разгон митинга у здания парламента Грузии и расчистку территории и проезжей части, акция на проспекте Руставели возобновилась.
Подразделения полиции и спецназа остаются на центральном проспекте столицы и продолжают охранять порядок, а активисты оппозиции один за другим выходят к трибуне и призывают своих соратников «всех до единого» собраться и продолжить борьбу во имя «победы и освобождения Грузии».
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МВД Грузии сообщает о 18 задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси.
В ходе разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны несколько активистов оппозиции, в том числе лидер скандально известного движения «Гирчи», бывший соратник экс-президента Саакашвили Зураб Джапаридзе, прославившийся вкладом в декриминализацию марихуаны в Грузии.
МВД данную информацию пока не подтверждает и не опровергает, но участники продолжающегося на ступеньках лестницы у здания парламента митинга требуют от полиции и властей освобождения задержанных.
В парламенте Грузии готовятся к проведению заседания бюро. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Точное время проведения бюро парламента пока неизвестно. По информации пресс-службы парламента, заседание начнётся сразу же, как соберутся депутаты. В пресс-службе также заявили, что сегодняшнее заседание не будет освещаться журналистами и будет транслироваться на веб-странице парламента и на втором канале Общественного телевидения Грузии.
Об этом: В парламенте Грузии готовятся к заседанию бюро после разгона оппозиции
МВД Грузии сообщает о полном разблокировании всех входов в здание парламента страны.
«В результате проведенных мероприятий полицейских сил МВД Грузии искусственно созданные барьеры у входа в парламент очищены. Все входы в здание парламента свободны, законодательный орган может работать без помех», — говорится в сообщении ведомства.
Полиция Грузии восстановила автомобильное движение на проспекте Шота Руставели в Тбилиси. Одновременно несколько сотен протестующих продолжают митинг на площади перед парламентом Грузии, несмотря на призывы правоохранителей покинуть территорию. Об этом сообщает «Интерпрессньюс».
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Перед парламентом произошла стычка демонстрантов с полицией. Демонстранты вырвались на проезжую часть, полицейские пытаются оттеснить их обратно. Некоторые митингующие задержаны правоохранителями.
Полиция попыталась задержать на акции перед зданием парламента лидера «Гражданского движения» Алеко Элисашвили, однако участники акции не дали правоохранителям возможности вывести его с территории. После этого Элисашвили обратился с речью к собравшимся у парламента.
В результате проведенной полицейскими силами МВД Грузии операции у здания парламента Грузии были задержаны 18 человек, сообщила пресс-служба министерства.
Согласно распространенной МВД информации, мероприятие на проспекте Руставели проводилось с целью очистки законодательного органа от искусственных барьеров, и в настоящее время все входы в парламент открыты и законодатели смогли беспрепятственно продолжить работу. В частности, депутаты зашли в парламент, где, по предварительной информации, проходит заседание бюро парламента.
Читайте подробнее: МВД Грузии: При разгоне акции у здания парламента задержаны 18 человек
Сообщается, что грузинский парламент полностью возобновил свою работу.
Лидеры грузинской оппозиции встречаются с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. На встречу с дипломатами пришли лидеры, казалось бы, совершенно противоположных по политическим взглядам и противостоящих друг другу сил — «Национального движения», «Европейской Грузии», «Демократической Грузии» (Нино Бурджанадзе), «Движения строительства» (Давид Усупашвили) и других.
До начала встречи они сделали заявления, в которых однозначно осудили действия правительства и насильственный разгон митинга у здания парламента.
Об этом: Лидеры грузинской оппозиции встречаются с дипломатами
18 ноября, вечером, в здании парламента началось заседание бюро. Журналистов в здание парламента не пустили, на официальном сайте законодательного органа идёт интернет-трансляция.
Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» пообещали выступить перед прессой после бюро, уже в офисе партии.
Читайте подробнее: В здании парламента Грузии проходит заседание бюро
Полиция при проведении операции по расчистке проспекта Руставели действовала в рамках закона, считает председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом он заявил на заседании бюро парламента, которое состоялось после разгона акции протеста и снятия пикетов и замков со входов в законодательный орган.
Талаквадзе принёс на заседание цепь и замок, снятые с одной из дверей парламента, и заявил, что эти предметы очень символичны и олицетворяют ту оппозицию, которая навесила их на здание парламента.
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Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро заявил, что необходимо стабилизировать ситуацию и вернуть дебаты с улиц в зал заседаний. Также Талаквадзе призвал включиться в разработку поправок в Избирательный кодекс, согласно рекомендациям ОБСЕ, чтобы принять их до конца года.
Председатель принёс на заседание цепь и замок, которые полиция сорвала с ворот у здания парламента во время разгона акции протеста, и заявил, что передаёт их оппозиции на память.
«Я хочу передать их оппозиции на память — символически они олицетворяют их подход к гражданам, государственности и ценностям. Пусть они всегда помнят, что они никогда не смогут закрыть на замок права граждан, государственность и госинституты, в частности, парламент Грузии».
Читайте подробнее: Председатель парламента Грузии обозначил программу предстоящих действий
Лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе назвала «политическим самоубийством» Бидзины Иванишвили сегодняшний разгон демонстрантов под стенами грузинского парламента.
«Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? То, что вы сегодня сделали — это политическое самоубийство», — сказала Бурджанадзе.
Лидеры оппозиции комментируют ситуацию в Тбилиси, а также действия властей, которые силой разогнали акцию у парламента Грузии.
Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили призвал президента Грузии принять меры в связи со сложившейся обстановкой. «Президент, вмешайся пока есть время, эта конституция обязывает тебя быть главой государства, это государство сегодня в опасности и под угрозой», — заявил Усупашвили.
Представитель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что сегодня правящая партия окончательно показала, что в Грузии однопартийный парламент: «Заседание бюро проходит в условиях спецназа. Сегодня «Грузинская мечта» официально оформила факт, что у Грузии — однопартийный парламент, где работают только те люди, которые принадлежат «Грузинской мечте». Представителей оппозиции не допустили на заседание бюро».
Грузинские депутаты возобновили работу, сообщает 18 ноября сайт парламента Грузии.
Комментируя протесты в Тбилиси, председатель парламента Арчил Талаквадзе отметил, что оппозиционеры снова «ввели в заблуждение своих сторонников, и мирный протест вышел за рамки закона».
Читайте подробнее: Глава парламента Грузии прокомментировал протесты в Тбилиси
В больницы Тбилиси поступили 3 человека, пострадавшие при разгоне акции. Один из пострадавших — полицейский. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.
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Тем временем спикер парламента Грузии призвал протестующих остановить акции протеста и провести парламентские дебаты.
Пресс-служба Минздрава Грузии опубликовала данные о пострадавших в ходе столкновений между протестующими и спецназом в центре Тбилиси.
«За медицинской помощью обратились девять человек <…> пострадали трое, среди пострадавших — один полицейский, получивший ранение в область головы», — говорится в сообщении.
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил о готовности оппозиции к диалогу.
«Мы-то готовы к диалогу. Не готова правящая команда — это пиар-ход», — сказал Бокерия в ответ на предложение председателя парламента Арчила Талаквадзе провести дебаты.
Задержанный в ходе протестов в Тбилиси лидер оппозиционного движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе освобождён, передаёт 18 ноября «Рустави 2».
Он заявил, что его задержали за его политические взгляды, а хулиганство и неповиновение ему просто приписывают, чтобы был повод задержать. Задержание его и его сторонников он назвал «обычным политическим террором против мирных демонстрантов».
Об этом: В Тбилиси освободили задержанного оппозиционера Джапаридзе
В пресс-службе МВД сообщили, что во время акции протеста и при ее разгоне за нарушения, предусмотренные статьями 173 (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 166 (хулиганство), задержано 37 человек.
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек.
Надежду на мирный диалог противоборствующих сторон в Грузии выразил 19 ноября генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на своей странице в Twitter.
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Смотрите, как разгоняли протесты в Грузии
В Грузии не стихают протестные настроения. Сегодня, 19 ноября, оппозиционные демонстранты не намерены прекращать митинги и вновь установили палатки перед зданием грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
»Ничего не меняется, и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», — заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе.
По словам одного из протестующих Давида Махарадзе, демонстрации будут продолжаться в непрерывном режиме до тех пор, пока Бидзина Иванишвили не покинет правительство.
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В ходе разгона акции протеста в Тбилиси 18 ноября были задержаны 37 человек
19 ноября утром протестующие собрались у здания Тбилисского городского суда. Здесь должно состояться рассмотрение дел задержанных накануне митингующих. Они обвиняются в хулиганстве и оказании сопротивления полиции.
По заявлению оппозиции, акция перед парламентом возобновится в 19:00.
Об этом: Протестующие в Тбилиси собрались у здания городского суда
После разгона протестующих 18 ноября несколько человек в Тбилиси провели всю ночь в палатках.
Девять неправительственных организаций призвали власти Грузии отказаться от силы и совместно с оппозицией разработать реформу избирательной системы. Соответствующее предложение было представлено в заявлении НПО.
Читайте подробнее: НПО Грузии призвали правительство к диалогу с оппозицией
Там временем американский Институт исследований и маркетинга (IPM) опубликовал результаты опроса граждан Грузии, проводимые с 11 сентября по 14 октября. Согласно результатам исследования, большая часть населения Грузии поддерживает переход на полностью пропорциональную избирательную систему.
Об этом: Большинство населения Грузии поддерживает пропорциональные выборы
В министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что накануне во время разгона акции протеста были госпитализированы три демонстранта и два полицейских. На данный момент 3 из 5 пострадавших уже выписаны из больницы, а 2 полицейских остаются в клинике.
Об этом: В Тбилиси во время разгона акции протеста госпитализированы 5 человек
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал последние события и заявил, что власть и полиция действовали накануне в рамках закона. Премьер предостерег оппозицию от дальнейших правонарушений, заметив, что в противном случае власти окажут соответствующее реагирование.
Об этом: Премьер Грузии пообещал и дальше пресекать незаконные действия митингующих
Лидер фракции грузинского парламента «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе заявил, что фракция выражает политический бойкот парламентской деятельности. В подтверждение своих слов Гоциридзе повесил замок на двери зала пленарных заседаний парламента. «Хотите войну замков? Получите!» — сказал лидер фракции.
Подробности в материале: Фракция парламента Грузии «Национальное движение» объявила «войну замков»
Грузинская оппозиция не остановится и обязательно продолжит борьбу до победного конца, потому что правда на ее стороне, заявил один из «Объединенной оппозиции» (объединения различных политических партий, созданного до президентских выборов 2018 года) Георгий Вашадзе на брифинге 19 ноября.
Он поблагодарил всех участников вчерашней акции у здания парламента Грузии за мирные, по его оценке, действия, и подчеркнул, что в мирном завершении вчерашних событий заслуга совместных усилий всех оппозиционных сил.
Читайте подробнее: Вашадзе: Грузинская оппозиция продолжит акции протеста до конца
19 ноября вечером возле здания парламента возобновилась акция протеста. На данный момент у парламента находится около 200 человек. Движение по проспекту Руставели остается свободным. Об этом сообщает Sputnik.
Подробности в материале: У парламента Грузии возобновилась акция протеста
Один из организаторов митинга у парламента Шота Дигмелашвили объявил дату новой акции протеста, которая должна состояться 25 ноября. По планам оппозиции 26 ноября в день заседания парламента Грузии состоится пикетирование здания законодательного органа.
«Наши действия будут принципиальными, нерушимыми, конституционными, законными, в отличие от них. Мы заставим это правительство уйти после мирных, справедливых и пропорциональных выборов, олигархия должна закончиться в этой стране», — заявил Георгий Гугава.
Подробности в материале: Оппозиция пообещала вновь сорвать заседание парламента Грузии
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Читайте подробнее: В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Протесты в Тбилиси не являются следствием вмешательства Москвы или Вашингтона, заявила 19 ноября бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.
Об этом:Бурджанадзе заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах в Тбилиси
Судебный процесс над задержанными 18 ноября в ходе разгона акции протеста у парламента Грузии состоится сегодня, 20 ноября, в 13:00 (12:00 мск). Накануне, 19 ноября, суд так и не вынес решения по данному делу. Ночью судья Тбилисского городского суда Валериан Пилишвили освободил всех задержанных в ходе акции.
Все активисты покинули зал суда. Находившиеся в зале близкие и единомышленники встретили это решение овациями и криками «Измени». Всего было на акции протеста было задержано 37 лиц. Один из них, Зураб Джапаридзе,в тот же день освобожден под подписку.
Подробности в материале: В Тбилиси состоится судебный процесс над задержанными на акции протеста
Лидеры грузинской оппозиции не остановятся и с начала будущей недели опять начнут пикетирование парламента. Об этом они сообщили своим сторонникам на акции протеста у здания главного законодательного органа Грузии 19 ноября вечером.
Решение представители объединившейся вокруг идеи пропорциональных парламентских выборов оппозиционных партий огласили после состоявшегося в тот же день в офисе Лейбористской партии Грузии совещания. В выступлениях на митинге лидеры самых разных политических сил были едины: борьба продолжится в формате «все против одного, все против Бидзины (Иванишвили)».
Подробности в материале: Грузия: Оппозиция опять будет пикетировать парламент
Гражданский активист Лаша Чигладзе, участвующий в акции протеста перед Тбилисским городским судом, облил себя бензином и попытался сжечь себя вечером 19 ноября. Полиция успела вовремя предотвратить инцидент. По словам Давида Кацарава, Чигладзе написал о своих планах прибегнуть к крайней форме протеста на своей странице в Facebook, но никто не воспринял эти слова всерьез. Причиной протеста мужчина назвал угрозы со стороны полиции.
Читайте подробнее: Гражданский активист попытался сжечь себя у здания городского суда Тбилиси
В администрации президента Грузии вынуждены были дать объяснение тому, что около 933 тыс долларов из резервного фонда были потрачены на оформление резиденции президента Грузи Саломе Зурабишвили. В администрации заверили, что закупка антиквариата служит сохранению культурных ценностей.
Между тем у избранной год назад на пост президента Зурабишвили самый большой негативный рейтинг среди политиков в Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре-октябре авторитетной американской неправительственной организацией IRI (International Republican Institute, Международный республиканский институт). Согласно данным опроса, 70% оценивают президента отрицательно и только 23% положительно.
Сама Зурабишвили пока официально никак не прокомментировала разгон митинга у здания парламента Грузии 18 ноября.
Подробности в материале: В АП Грузии объяснили покупку антиквариата для резиденции президента
Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, оценивая недавние события в Грузии, призвал сегодня политиков Грузии отреагировать на сохраняющуюся в стране напряженность и взять на себя свою долю ответственности. «Я надеюсь, что каждый возьмет на себя долю ответственности, как политический игрок в Грузии», — сказал посол.
Посол отметил, что ситуация вокруг парламента сегодня нормальная, но политическая напряженность сохраняется, на что политики и должны отреагировать.
Подробности в материале: Посол Германии призвал политиков Грузии отреагировать на ситуацию в стране
Депутаты парламента Грузии, которые покинули правящую партию «Грузинская мечта», рассматривают вопрос создания отдельной фракции. Об этом 20 ноября заявила в эфире телекомпании «Пирвели» бывший вице-спикер парламента Тамар Чугошвили.
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В Тбилиси начались слушания по делу 37 задержанных во время разгона акции оппозиции у парламента. Здесь же, у здания суда, продолжается митинг в их поддержку.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе предупредил 20 ноября, что в случае нового пикетирования парламента со стороны властей будут предприняты соответствующие шаги.
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В Тбилиси продолжается «война замков». Во время акции протеста, которая проходит сейчас у Генеральной прокуратуры, член партии Ираклия Окруашвили «Победившая Грузия» Гурам Чалагашвили повесила замок на воротах при входе в здание. Участники акции планировали повесить замок на двери прокуратуры, однако правоохранители не дали им такой возможности.
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Прозападные неправительственные организации, ведущие деятельность на территории Грузии, призвали руководство страны не реализовывать силовой сценарий в столице.
«Мы призываем правительство отказаться от любых форм проявления силы в отношении участников акции», — говорится в сообщении НПО «Демократическая инициатива Грузии».
Отметим, что в числе подписантов данного коммюнике — местное отделение фонда «Открытое общество», которое связывают со структурами Джорджа Сороса.
До понедельника увидите очень много замков, повешенных на «Грузинскую мечту». Об этом лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе заявил журналистам у здания прокуратуры, где оппозиция повесила замок на входные ворота.
Читайте подробнее: Вашадзе пообещал властям Грузии «очень много замков»
Как выйти из сложившегося в Грузии политического кризиса, когда парламент провалил законопроект о введении пропорциональной системы выборов? Часть депутатов-мажоритариев грузинского парламента во главе с Дмитрием Хундадзе начали разработку проекта перехода на полностью мажоритарную систему выборов. Хундадзе заявил, что запланирована встреча с председателем комитета по процедурным вопросам и правилам Георгием Кахиани, после которой мажоритарии начнут в регионах сбор подписей сторонников.
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Тем временем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузию и Украину нужно поддерживать ресурсами и персоналом.
«Черноморский регион важен для НАТО. Мы работаем с нашим партнерами — как с Грузией, так и с Украиной — в этом регионе, и я призываю союзников предоставить необходимые ресурсы и персонал, чтобы обеспечить наращивание практической поддержки», — сказал Столтенберг.
По его словам, Североатлантический альянс поддерживает Грузию в её стремлении войти в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что цель НАТО в Грузии — это модернизация обороны и безопасности этой страны.
Георгий Кахиани, председатель Комитета по процедурным вопросам и правилам, может стать одним из вице-спикеров парламента.
Эта должность стала вакантной после отставки Тамар Чугошвили и Звиада Дзидзигури.
Организаторы и участники акций протеста в Тбилиси попытались ворваться в здание суда, в котором рассматривается дело в отношении задержанных участников митингов.
Отмечается, что прорыву оппозиционно настроенных людей помешали полицейские и судебные приставы.
Лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает, что в ходе акций протеста оппозиции их участники не высказывались негативно в отношении России.
«Несколько дней проходят акции, и, слава Богу, ни одного лозунга, который касался бы России или вообще внешнеполитического курса, не было. Не было практически ни одного выступления оскорбительного характера. Я считаю, что это очень важно», — сказала Бурджанадзе в интервью Sputnik-Грузия.
Слова Бурджанадзе удивительны в своей наивности, поскольку 18 ноября один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил журналистам, что «Бидзина Иванишвили узаконил в Грузии правление путинского типа — это путинская власть, это путинский стиль правления».
Задержанные 18 ноября оппозиционеры всё ещё ждут решения судьи по своей судьбе. Все они не признают обвинений в свой адрес, а их адвокаты называют всё происходящее «фарсом».
Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения постановил заключить под стражу одного из основателей «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного при разгоне акции протеста 18 ноября.
На заключении, как временной мере пресечения, настаивала прокуратура. Как заявил прокурор, существуют опасения, что обвиняемый может попытаться помешать расследованию и поиску новых доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 9 января. Сразу же после оглашения решения суда в зале поднялся шум.
Ранее один из представителей «Объединенной оппозиции» Георгий Вашадзе потребовал от властей освобождения всех задержанных в ходе акции и при разгоне демонстрантов, в том числе Георгия Руруа, которому, как утверждает Вашадзе, подбросили оружие.
Об этом: Суд Тбилиси заключил под стражу одного из задержанных при разгоне митинга
Одиннадцать участников митинга, прошедшего 18 ноября, признаны в виновными неподчинении сотрудникам правопорядка и хулиганстве решением Тбилисского городского суда.
Подробности в материале: В Тбилиси суд вынес приговор одиннадцати участникам акции протеста
Масштабная протестная акция запланирована в Грузии на 25 ноября, она пройдет перед зданием парламента. Об этом заявил один из лидеров Лейбористской партии Георгий Гугава, передает портал apsny.ge.
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В случае пикетирования здания парламента в Грузии власти примут соответствующие меры, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Читайте подробнее: Власти Тбилиси пообещали ответить на пикетирование парламента
Сейчас в Тбилиси проходит заседание правительства Грузии. Возле здания администрации правительства проходит митинг оппозиции. Лидеры и сторонники оппозиционных партий попытались повесить замок на вход в здание, однако мобилизованная на месте полиция помешала этому. После этого участники акции повесили замок вместо ворот на ограду администрации правительства и заявили, что будут устраивать такие пикеты и в будущем.
На данный момент на месте остаются участники акции и полицейские.
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В Грузии оппозиционеры попытались повесить замок на ворота государственной канцелярии.
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Митинги и беспорядки в Грузии не дают экономике страны развиваться. Об этом заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария, выступая 21 ноября на брифинге до начала заседания правительства.
Он напомнил, что экономический рост и рабочие места — это ключевой вызов, который будет стоять перед страной в ближайшие годы. Когда в социальной и политической жизни появляются черты дестабилизации, это сказывается на экономической обстановке.
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Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сегодня вновь прокомментировал журналистам провал конституционных изменений в парламенте Грузии и последовавшие после протесты оппозиции. Харцель подчеркнул, что результаты голосования в парламенте были удручающими, и это способствовало поляризации в Грузии.
Посол ЕС указал на необходимость попыток правительства укрепить доверие населения.
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Протестная акция оппозиционных партий и гражданских активистов перед администрацией правительства завершилась. По словам члена партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, каждый четверг перед администрацией правительства они будут устраивать подобный протест и «день замка».
«По четвергам для правительства будет «день замка». Чтобы обеспечить мирный побег правительства отсюда, нужно примерно 200 полицейских. Наши нервы гораздо крепче, чем у Бидзины. Специальное послание — это то, что тут каждый раз будет такое по четвергам», — заявил Угулава.
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