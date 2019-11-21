Акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года, после того, как парламент не поддержал проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были состояться по пропорциональной избирательной системе. Проект закона был поддержан 101 депутатом из участвовавших в заседании 141 парламентария, но для утверждения конституционных изменений этого количества оказалось недостаточно. Поправки в конституцию принимаются ¾ голосов депутатов. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

16:11 18.11.2019 На проспекте Руставели в Тбилиси, где проходит акция протеста оппозиции, появились новые силы полиции, подразделения спецназа и спецсредства, обычно применяемые для разгона митингов, — водометы и пожарные машины. Ранее МВД Грузии призвало протестующих к соблюдению конституции страны.

16:13 18.11.2019 Спецназ фактически взял в кольцо территорию, прилегающую к парламенту. Часть спускается к парламенту сверху, вторая часть на Руставели, в пяти минутах ходьбы от парламента возле оперного театра. Предположительно, участников акции будут выдавливать на площадь Свободы. Об этом сообщает Sputnik.

16:14 18.11.2019 СРОЧНО: спецназ Грузии начал разгон демонстрантов у стен парламента в Тбилиси.

16:18 18.11.2019 Прямая трансляция из Тбилиси, где спецназ начал разгон демонстрации. На кадрах видно, что против митингующих используются водомёты.

16:21 18.11.2019 Полиция применила водометы у здания парламента Грузии против протестующих. Об этом: Полиция Грузии применила водометы против протестующих в Тбилиси

16:21 18.11.2019 Отдельные протестующие задерживаются правоохранительными органами. Митингующих пытаются оттеснить от здания парламента. Сообщают, что в ход идут дубинки.

16:37 18.11.2019 Cпецназу в Тбилиси удалось освободить от демонстрантов один из входов в грузинский в парламент Об этом: Спецназ оттеснил протестующих в Тбилиси от одного из входов в парламент

16:42 18.11.2019 Грузинские НПО откликнулись на события у здания парламента Грузии специальными однотонными по форме и содержанию заявлениями, в которых, с одной стороны, констатируют «радикальность» действий митингующих, а с другой стороны, призывают правительство не применять силу и действовать в рамках закона. «Поскольку действия участников протеста ненасильственные и выражаются в форме пассивного противодействия, мы считаем, что правительство должно учесть этот контекст и не должно ограничивать эту форму протеста граждан», — заявили в «Ассоциации молодых юристов Грузии».

16:45 18.11.2019 Очевидцы сообщают, что к зданию парламента в Тбилиси выдвинулись дополнительные силы спецназа.

16:46 18.11.2019 Полиция снимает замки и цепи с ворот парламента, которые вчера навесили участники акции. В данный момент все участники акций вытеснены с верхних боковых улиц на проспект Руставели. Спецназ медленно идет по проспекту.

17:01 18.11.2019 Силы спецназа в Тбилиси применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

17:02 18.11.2019 Проспект Руставели окутан белым дымом, спецназ продолжает выпускать газ в направлении митингующих. Лидеры оппозиции стоят на возвышении, в отдалении от клубов слезоточивого газа, и призывают своих сторонников не расходиться.

17:04 18.11.2019 Полиция разблокировала грузинский парламент. Митингующие практически не сопротивляются. На данный момент задержано около десяти участников акции.

17:06 18.11.2019 Очевидцы сообщают, что мобильная связь и интернет в районе, где располагается грузинский парламент, работают с перебоями.

17:08 18.11.2019 При разгоне акции у здания парламента пострадали несколько человек. По сообщениям очевидцев, одного из пострадавших вывели сами участники акции и привели к машине скорой помощи, где ему оказали первую помощь.

17:21 18.11.2019 В Тбилиси полицейский спецназ Грузии приступил к разгону несанкционированного митинга у здания парламента. Подробности в материале: В Грузии спецназ разгоняет протестующих у здания парламента

17:23 18.11.2019 Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» начали заходить в здание парламента Грузии. Вскоре должно состояться заседание бюро.

17:30 18.11.2019 Тем временем представители оппозиции встречаются с дипломатическим корпусом. Как заявил до ее начала лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили, встреча с послами была запланирована три дня назад. Читайте подробнее: Бурджанадзе: разгон митингующих в Тбилиси — это политическое самоубийство

17:46 18.11.2019 Депутат партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария заявила журналистам, что, несмотря на разгон протестующих, пикетирование здания грузинского парламента будет продолжено 19 ноября. «С завтрашнего дня пикетирование продолжится. Пускай разгоняют нас каждый день, мы не остановимся», — сказала Хоштария.

17:49 18.11.2019 Участникам акции у здания парламента Грузии был дан разумный срок на освобождение территории от искусственно созданных барьеров и открытие входов в законодательный орган. Об этом заявил руководитель департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе. По его словам, уже второй день участники акции блокируют все входы в парламент, а лидеры оппозиции открыто призывают митингующих к препятствованию работе законодательного органа. Читайте подробнее: МВД Грузии: участникам акции был дан разумный срок

17:49 18.11.2019 По сообщениям СМИ, в ходе разгона акции протеста у парламента были задержаны более 20 человек. На данный момент МВД Грузии подтвердило задержание гражданских активистов Гиги Махарашвили и Зуки Бердзенишвили. Об этом: СМИ: полиция Грузии задержала более 20 участников акции протеста в Тбилиси

17:52 18.11.2019 Грузинские НПО откликнулись на события у здания парламента Грузии специальными однотонными по форме и содержанию заявлениями, в которых, с одной стороны, констатируют «радикальность» действий митингующих, а с другой стороны, призывают правительство не применять силу и действовать в рамках закона. «Поскольку действия участников протеста ненасильственные и выражаются в форме пассивного противодействия, мы считаем, что правительство должно учесть этот контекст и не должно ограничивать эту форму протеста граждан», — заявили в «Ассоциации молодых юристов Грузии». Читайте подробнее: Грузинские НПО требуют от правительства соблюдения закона

17:53 18.11.2019 Вслед за водометами полиция и спецназ для разгона акции у здания парламента Грузии применили слезоточивый газ. Проспект Руставели окутан белым дымом, спецназ продолжает выпускать газ в направлении митингующих. Лидеры оппозиции стоят на возвышении, в отдалении от клубов слезоточивого газа, и призывают своих сторонников не расходиться. Звучат призывы — стоять до конца, не бояться, отойти на тротуары, но не уходить. Лидеры оппозиции обращаются к спецназовцам с вопросами: «Чей приказ выполняете, Путина?» Читайте также: У входов в парламент Грузии применили слезоточивый газ

17:56 18.11.2019 После подразделений полиции и спецназа, которые оттеснили митингующих с проезжей части проспекта Руставели, на территории у здания парламента Грузии появились машины службы очистки мэрии Тбилиси и дворники. Они начали уборку облитого водой из водометов проспекта от палаток, мусора и мешков с песком. Эти мешки митингующие подготовили для проведения долгосрочных акций и баррикадирования здания законодательного органа. Об этом: На проспекте Руставели появились дворники

17:57 18.11.2019 Грузинский «Первый канал» сообщает, что в ходе акций протеста было задержано как минимум 10 митингующих.

17:59 18.11.2019 Несмотря на разгон митинга у здания парламента Грузии и расчистку территории и проезжей части, акция на проспекте Руставели возобновилась. Подразделения полиции и спецназа остаются на центральном проспекте столицы и продолжают охранять порядок, а активисты оппозиции один за другим выходят к трибуне и призывают своих соратников «всех до единого» собраться и продолжить борьбу во имя «победы и освобождения Грузии». Читайте также: Акция у здания парламента Грузии продолжается

18:01 18.11.2019 МВД Грузии сообщает о 18 задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси.

18:02 18.11.2019 В ходе разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны несколько активистов оппозиции, в том числе лидер скандально известного движения «Гирчи», бывший соратник экс-президента Саакашвили Зураб Джапаридзе, прославившийся вкладом в декриминализацию марихуаны в Грузии. МВД данную информацию пока не подтверждает и не опровергает, но участники продолжающегося на ступеньках лестницы у здания парламента митинга требуют от полиции и властей освобождения задержанных. Об этом: В Тбилиси задержаны несколько активистов оппозиции

18:07 18.11.2019 В парламенте Грузии готовятся к проведению заседания бюро. Об этом сообщает грузинский Первый канал. Точное время проведения бюро парламента пока неизвестно. По информации пресс-службы парламента, заседание начнётся сразу же, как соберутся депутаты. В пресс-службе также заявили, что сегодняшнее заседание не будет освещаться журналистами и будет транслироваться на веб-странице парламента и на втором канале Общественного телевидения Грузии. Об этом: В парламенте Грузии готовятся к заседанию бюро после разгона оппозиции

18:17 18.11.2019 МВД Грузии сообщает о полном разблокировании всех входов в здание парламента страны. «В результате проведенных мероприятий полицейских сил МВД Грузии искусственно созданные барьеры у входа в парламент очищены. Все входы в здание парламента свободны, законодательный орган может работать без помех», — говорится в сообщении ведомства.

18:25 18.11.2019 Разгон активистов. Цитата из видео «თბილისი აქციის დაშლა» пользователя Temo Gugava. youtube.com

18:27 18.11.2019 Полиция Грузии восстановила автомобильное движение на проспекте Шота Руставели в Тбилиси. Одновременно несколько сотен протестующих продолжают митинг на площади перед парламентом Грузии, несмотря на призывы правоохранителей покинуть территорию. Об этом сообщает «Интерпрессньюс». Читайте также: Полиция Грузии восстановила автомобильное движение в центре Тбилиси

18:30 18.11.2019 Перед парламентом произошла стычка демонстрантов с полицией. Демонстранты вырвались на проезжую часть, полицейские пытаются оттеснить их обратно. Некоторые митингующие задержаны правоохранителями.

18:33 18.11.2019 Полиция попыталась задержать на акции перед зданием парламента лидера «Гражданского движения» Алеко Элисашвили, однако участники акции не дали правоохранителям возможности вывести его с территории. После этого Элисашвили обратился с речью к собравшимся у парламента.

18:38 18.11.2019 В результате проведенной полицейскими силами МВД Грузии операции у здания парламента Грузии были задержаны 18 человек, сообщила пресс-служба министерства. Согласно распространенной МВД информации, мероприятие на проспекте Руставели проводилось с целью очистки законодательного органа от искусственных барьеров, и в настоящее время все входы в парламент открыты и законодатели смогли беспрепятственно продолжить работу. В частности, депутаты зашли в парламент, где, по предварительной информации, проходит заседание бюро парламента. Читайте подробнее: МВД Грузии: При разгоне акции у здания парламента задержаны 18 человек

18:38 18.11.2019 Сообщается, что грузинский парламент полностью возобновил свою работу.

18:39 18.11.2019 Грузинская полиция уводит одного из активистов. Цитата из видео თბილისი აქციის დაშლა пользователя Temo Gugava. youtube.com

18:44 18.11.2019 Лидеры грузинской оппозиции встречаются с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса. На встречу с дипломатами пришли лидеры, казалось бы, совершенно противоположных по политическим взглядам и противостоящих друг другу сил — «Национального движения», «Европейской Грузии», «Демократической Грузии» (Нино Бурджанадзе), «Движения строительства» (Давид Усупашвили) и других. До начала встречи они сделали заявления, в которых однозначно осудили действия правительства и насильственный разгон митинга у здания парламента. Об этом: Лидеры грузинской оппозиции встречаются с дипломатами

18:55 18.11.2019 18 ноября, вечером, в здании парламента началось заседание бюро. Журналистов в здание парламента не пустили, на официальном сайте законодательного органа идёт интернет-трансляция. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» пообещали выступить перед прессой после бюро, уже в офисе партии. Читайте подробнее: В здании парламента Грузии проходит заседание бюро

19:02 18.11.2019 Полиция при проведении операции по расчистке проспекта Руставели действовала в рамках закона, считает председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Об этом он заявил на заседании бюро парламента, которое состоялось после разгона акции протеста и снятия пикетов и замков со входов в законодательный орган. Талаквадзе принёс на заседание цепь и замок, снятые с одной из дверей парламента, и заявил, что эти предметы очень символичны и олицетворяют ту оппозицию, которая навесила их на здание парламента. Читайте также: Спикер парламента Грузии: полиция действовала в рамках закона

19:07 18.11.2019 Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе на заседании бюро заявил, что необходимо стабилизировать ситуацию и вернуть дебаты с улиц в зал заседаний. Также Талаквадзе призвал включиться в разработку поправок в Избирательный кодекс, согласно рекомендациям ОБСЕ, чтобы принять их до конца года. Председатель принёс на заседание цепь и замок, которые полиция сорвала с ворот у здания парламента во время разгона акции протеста, и заявил, что передаёт их оппозиции на память. «Я хочу передать их оппозиции на память — символически они олицетворяют их подход к гражданам, государственности и ценностям. Пусть они всегда помнят, что они никогда не смогут закрыть на замок права граждан, государственность и госинституты, в частности, парламент Грузии». Читайте подробнее: Председатель парламента Грузии обозначил программу предстоящих действий

19:14 18.11.2019 Лидер партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе назвала «политическим самоубийством» Бидзины Иванишвили сегодняшний разгон демонстрантов под стенами грузинского парламента. «Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? То, что вы сегодня сделали — это политическое самоубийство», — сказала Бурджанадзе.

19:27 18.11.2019 Лидеры оппозиции комментируют ситуацию в Тбилиси, а также действия властей, которые силой разогнали акцию у парламента Грузии. Лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили призвал президента Грузии принять меры в связи со сложившейся обстановкой. «Президент, вмешайся пока есть время, эта конституция обязывает тебя быть главой государства, это государство сегодня в опасности и под угрозой», — заявил Усупашвили. Представитель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе заявил, что сегодня правящая партия окончательно показала, что в Грузии однопартийный парламент: «Заседание бюро проходит в условиях спецназа. Сегодня «Грузинская мечта» официально оформила факт, что у Грузии — однопартийный парламент, где работают только те люди, которые принадлежат «Грузинской мечте». Представителей оппозиции не допустили на заседание бюро».

19:34 18.11.2019 Грузинские депутаты возобновили работу, сообщает 18 ноября сайт парламента Грузии. Комментируя протесты в Тбилиси, председатель парламента Арчил Талаквадзе отметил, что оппозиционеры снова «ввели в заблуждение своих сторонников, и мирный протест вышел за рамки закона». Читайте подробнее: Глава парламента Грузии прокомментировал протесты в Тбилиси

19:48 18.11.2019 В больницы Тбилиси поступили 3 человека, пострадавшие при разгоне акции. Один из пострадавших — полицейский. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Грузии. Читайте также: При разгоне акции протеста в Тбилиси пострадали трое человек

20:08 18.11.2019 Тем временем спикер парламента Грузии призвал протестующих остановить акции протеста и провести парламентские дебаты.

20:35 18.11.2019 Пресс-служба Минздрава Грузии опубликовала данные о пострадавших в ходе столкновений между протестующими и спецназом в центре Тбилиси. «За медицинской помощью обратились девять человек <…> пострадали трое, среди пострадавших — один полицейский, получивший ранение в область головы», — говорится в сообщении.

21:30 18.11.2019 Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе (в центре) Parliament. ge

22:06 18.11.2019 Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил о готовности оппозиции к диалогу. «Мы-то готовы к диалогу. Не готова правящая команда — это пиар-ход», — сказал Бокерия в ответ на предложение председателя парламента Арчила Талаквадзе провести дебаты.

22:32 18.11.2019 Задержанный в ходе протестов в Тбилиси лидер оппозиционного движения «Гирчи» Зураб Джапаридзе освобождён, передаёт 18 ноября «Рустави 2». Он заявил, что его задержали за его политические взгляды, а хулиганство и неповиновение ему просто приписывают, чтобы был повод задержать. Задержание его и его сторонников он назвал «обычным политическим террором против мирных демонстрантов». Об этом: В Тбилиси освободили задержанного оппозиционера Джапаридзе

22:52 18.11.2019 В пресс-службе МВД сообщили, что во время акции протеста и при ее разгоне за нарушения, предусмотренные статьями 173 (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов) и 166 (хулиганство), задержано 37 человек.

23:30 18.11.2019 Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек. Об этом: В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

01:33 19.11.2019 Надежду на мирный диалог противоборствующих сторон в Грузии выразил 19 ноября генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на своей странице в Twitter. Читайте также: В ОБСЕ рассчитывают разрешить кризис в Грузии путём диалога

04:52 19.11.2019 Брифинг заместителя министра внутренних дел Нино Цациашвили. police. ge

09:00 19.11.2019 Смотрите, как разгоняли протесты в Грузии

09:18 19.11.2019 В Грузии не стихают протестные настроения. Сегодня, 19 ноября, оппозиционные демонстранты не намерены прекращать митинги и вновь установили палатки перед зданием грузинского парламента в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». »Ничего не меняется, и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается», — заявил один из лидеров партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе. По словам одного из протестующих Давида Махарадзе, демонстрации будут продолжаться в непрерывном режиме до тех пор, пока Бидзина Иванишвили не покинет правительство. Читайте также: Протестующие вновь расставляют палатки у здания парламента Грузии

09:32 19.11.2019 Палаточный лагерь перед зданием грузинского парламента в Тбилиси. Цитата из видео «Хроника разгона антиправительственной акции в Тбилиси» пользователя Sova — все о Грузии. youtube.com

10:07 19.11.2019 В ходе разгона акции протеста в Тбилиси 18 ноября были задержаны 37 человек

10:43 19.11.2019 Полиция Грузии разгоняет демонстрантов. Цитата из видео «Хроника разгона антиправительственной акции в Тбилиси» пользователя Sova-все о Грузии. youtube.com

10:56 19.11.2019 ⁠19 ноября утром протестующие собрались у здания Тбилисского городского суда. Здесь должно состояться рассмотрение дел задержанных накануне митингующих. Они обвиняются в хулиганстве и оказании сопротивления полиции. По заявлению оппозиции, акция перед парламентом возобновится в 19:00. Об этом: Протестующие в Тбилиси собрались у здания городского суда

11:54 19.11.2019 После разгона протестующих 18 ноября несколько человек в Тбилиси провели всю ночь в палатках.

12:12 19.11.2019 Девять неправительственных организаций призвали власти Грузии отказаться от силы и совместно с оппозицией разработать реформу избирательной системы. Соответствующее предложение было представлено в заявлении НПО. Читайте подробнее: НПО Грузии призвали правительство к диалогу с оппозицией

12:19 19.11.2019 Палатки протестующих у здания парламента Грузии

12:53 19.11.2019 Там временем американский Институт исследований и маркетинга (IPM) опубликовал результаты опроса граждан Грузии, проводимые с 11 сентября по 14 октября. Согласно результатам исследования, большая часть населения Грузии поддерживает переход на полностью пропорциональную избирательную систему. Об этом: Большинство населения Грузии поддерживает пропорциональные выборы

13:17 19.11.2019 В министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что накануне во время разгона акции протеста были госпитализированы три демонстранта и два полицейских. На данный момент 3 из 5 пострадавших уже выписаны из больницы, а 2 полицейских остаются в клинике. Об этом: В Тбилиси во время разгона акции протеста госпитализированы 5 человек

13:40 19.11.2019 Полиция Грузии

14:10 19.11.2019 Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал последние события и заявил, что власть и полиция действовали накануне в рамках закона. Премьер предостерег оппозицию от дальнейших правонарушений, заметив, что в противном случае власти окажут соответствующее реагирование. Об этом: Премьер Грузии пообещал и дальше пресекать незаконные действия митингующих

14:26 19.11.2019 Георгий Гахария [Ministry of Internal Affairs]

14:30 19.11.2019 Лидер фракции грузинского парламента «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе заявил, что фракция выражает политический бойкот парламентской деятельности. В подтверждение своих слов Гоциридзе повесил замок на двери зала пленарных заседаний парламента. «Хотите войну замков? Получите!» — сказал лидер фракции. Подробности в материале: Фракция парламента Грузии «Национальное движение» объявила «войну замков»

14:34 19.11.2019 Грузинская оппозиция не остановится и обязательно продолжит борьбу до победного конца, потому что правда на ее стороне, заявил один из «Объединенной оппозиции» (объединения различных политических партий, созданного до президентских выборов 2018 года) Георгий Вашадзе на брифинге 19 ноября. Он поблагодарил всех участников вчерашней акции у здания парламента Грузии за мирные, по его оценке, действия, и подчеркнул, что в мирном завершении вчерашних событий заслуга совместных усилий всех оппозиционных сил. Читайте подробнее: Вашадзе: Грузинская оппозиция продолжит акции протеста до конца

15:07 19.11.2019 Георгий Вашадзе [facebook.com/G.Vashadze]

15:08 19.11.2019 Георгий Вашадзе на акции протеста. Тбилиси [facebook.com/G.Vashadze]

17:02 19.11.2019 Роман Гоциридзе устанавливает модернизированный замок в зал пленарных заседаний парламента. 19.11.2019 facebook.com/roman.gotsiridze

18:48 19.11.2019 19 ноября вечером возле здания парламента возобновилась акция протеста. На данный момент у парламента находится около 200 человек. Движение по проспекту Руставели остается свободным. Об этом сообщает Sputnik. Подробности в материале: У парламента Грузии возобновилась акция протеста

19:03 19.11.2019 Проспект Руставели. Тбилиси [(сс)George Kvizhinadze]

19:49 19.11.2019 Один из организаторов митинга у парламента Шота Дигмелашвили объявил дату новой акции протеста, которая должна состояться 25 ноября. По планам оппозиции 26 ноября в день заседания парламента Грузии состоится пикетирование здания законодательного органа. «Наши действия будут принципиальными, нерушимыми, конституционными, законными, в отличие от них. Мы заставим это правительство уйти после мирных, справедливых и пропорциональных выборов, олигархия должна закончиться в этой стране», — заявил Георгий Гугава. Подробности в материале: Оппозиция пообещала вновь сорвать заседание парламента Грузии

04:41 20.11.2019 Шота Дигмелашвили на акции протеста 14 ноября. Цитата из видео «კიბოს მეტასტაზებივით მრავლდება ივანიშვილის გავლენა — შოთა დიღმელაშვილი აქციაზე» пользователя ტელეკომპანია კავკასია • TV Kavkasia. youtube.com

07:19 20.11.2019 Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании. Читайте подробнее: В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию

07:30 20.11.2019 Протесты в Тбилиси не являются следствием вмешательства Москвы или Вашингтона, заявила 19 ноября бывший спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Об этом:Бурджанадзе заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах в Тбилиси

07:55 20.11.2019 Нино Бурджанадзе. Цитата из видео «დიპლომატებთან ოპოზიციის შეხვედრაზე». facebook.com/BURJANADZE.N

08:58 20.11.2019 Судебный процесс над задержанными 18 ноября в ходе разгона акции протеста у парламента Грузии состоится сегодня, 20 ноября, в 13:00 (12:00 мск). Накануне, 19 ноября, суд так и не вынес решения по данному делу. Ночью судья Тбилисского городского суда Валериан Пилишвили освободил всех задержанных в ходе акции. Все активисты покинули зал суда. Находившиеся в зале близкие и единомышленники встретили это решение овациями и криками «Измени». Всего было на акции протеста было задержано 37 лиц. Один из них, Зураб Джапаридзе,в тот же день освобожден под подписку. Подробности в материале: В Тбилиси состоится судебный процесс над задержанными на акции протеста

09:13 20.11.2019 Тбилисский городской суд. tcc.court.ge

09:40 20.11.2019 Лидеры грузинской оппозиции не остановятся и с начала будущей недели опять начнут пикетирование парламента. Об этом они сообщили своим сторонникам на акции протеста у здания главного законодательного органа Грузии 19 ноября вечером. Решение представители объединившейся вокруг идеи пропорциональных парламентских выборов оппозиционных партий огласили после состоявшегося в тот же день в офисе Лейбористской партии Грузии совещания. В выступлениях на митинге лидеры самых разных политических сил были едины: борьба продолжится в формате «все против одного, все против Бидзины (Иванишвили)». Подробности в материале: Грузия: Оппозиция опять будет пикетировать парламент

10:01 20.11.2019 Гражданский активист Лаша Чигладзе, участвующий в акции протеста перед Тбилисским городским судом, облил себя бензином и попытался сжечь себя вечером 19 ноября. Полиция успела вовремя предотвратить инцидент. По словам Давида Кацарава, Чигладзе написал о своих планах прибегнуть к крайней форме протеста на своей странице в Facebook, но никто не воспринял эти слова всерьез. Причиной протеста мужчина назвал угрозы со стороны полиции. Читайте подробнее: Гражданский активист попытался сжечь себя у здания городского суда Тбилиси

10:24 20.11.2019 У Тбилисского городского суда, где общественник пытался себя сжечь. Цитата из видео «თბილისის საქალაქო სასამართლო ეზოშ სამოქალაქო აქტივისტმა თავის დაწვა სცადა» пользователя Fakt Press. youtube.com

10:36 20.11.2019 В администрации президента Грузии вынуждены были дать объяснение тому, что около 933 тыс долларов из резервного фонда были потрачены на оформление резиденции президента Грузи Саломе Зурабишвили. В администрации заверили, что закупка антиквариата служит сохранению культурных ценностей. Между тем у избранной год назад на пост президента Зурабишвили самый большой негативный рейтинг среди политиков в Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре-октябре авторитетной американской неправительственной организацией IRI (International Republican Institute, Международный республиканский институт). Согласно данным опроса, 70% оценивают президента отрицательно и только 23% положительно. Сама Зурабишвили пока официально никак не прокомментировала разгон митинга у здания парламента Грузии 18 ноября. Подробности в материале: В АП Грузии объяснили покупку антиквариата для резиденции президента

10:48 20.11.2019 Президентский дворец в Авлабари. Грузия. (сс) Marcin Konsek. Wikimedia Commons

11:59 20.11.2019 Посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, оценивая недавние события в Грузии, призвал сегодня политиков Грузии отреагировать на сохраняющуюся в стране напряженность и взять на себя свою долю ответственности. «Я надеюсь, что каждый возьмет на себя долю ответственности, как политический игрок в Грузии», — сказал посол. Посол отметил, что ситуация вокруг парламента сегодня нормальная, но политическая напряженность сохраняется, на что политики и должны отреагировать. Подробности в материале: Посол Германии призвал политиков Грузии отреагировать на ситуацию в стране

12:14 20.11.2019 Депутаты парламента Грузии, которые покинули правящую партию «Грузинская мечта», рассматривают вопрос создания отдельной фракции. Об этом 20 ноября заявила в эфире телекомпании «Пирвели» бывший вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Читайте также: В парламенте Грузии может появиться новая фракция

12:28 20.11.2019 В грузинском парламенте. parliament. ge

12:44 20.11.2019 ⁠В Тбилиси начались слушания по делу 37 задержанных во время разгона акции оппозиции у парламента. Здесь же, у здания суда, продолжается митинг в их поддержку.

14:13 20.11.2019 Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе предупредил 20 ноября, что в случае нового пикетирования парламента со стороны властей будут предприняты соответствующие шаги. Читайте также: Власти Грузии повторят разгон митингующих, если парламент снова заблокируют