Ярославль, 18 ноября, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий акционерного общества «Ярославская генерирующая компания» хочет взыскать долги компании из бюджета Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности за счет бюджета Ярославской области департамента имущественных и земельных отношений и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Сумма требований — 4,4 млрд рублей. Учредителем «Ярославской генерирующей компании» являлось правительство Ярославской области в лице департамента имущественных и земельных отношений. Уже несколько лет «ЯГК» находится в процедуре банкротства.

Ранее управляющий пытался привлечь к ответственности бывших руководителей госкомпании по той жен сумме долгов — 4,4 млрд. Решение по этим делам еще не вынесено.