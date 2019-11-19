Губернатор Артамонов извинился перед калужанами за плохие дороги
Калуга, 19 ноября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании правительства региона 18 ноября извинился перед жителями Калуги за доставленные им неудобства «по причине неумелой организации дорожных работ». Речь шла о ремонте улично-дорожной сети в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению главы региона, подобных проблем можно было бы избежать, если бы за этот участок работы отвечали профессионалы.
По мнению калужского губернатора, все некачественно выполненные подрядной организацией работы оплачиваться не должны, а в 2020 году по результатам обследования этот же подрядчик должен их переделать.
Ранее в рейтинге качества и безопасности дорог регионов Общероссийского народного фронта Калуга заняла последнее, 56-е место по стране.