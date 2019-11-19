Калуга, 19 ноября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании правительства региона 18 ноября извинился перед жителями Калуги за доставленные им неудобства «по причине неумелой организации дорожных работ». Речь шла о ремонте улично-дорожной сети в областном центре в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский (в центре) на заседании областного правительства.

По мнению главы региона, подобных проблем можно было бы избежать, если бы за этот участок работы отвечали профессионалы.

«Улицы должны перекрываться в процессе ремонтных работ. В противном случае их просто невозможно сделать качественно. Перекрыли — сделали — открыли. Но не так, как в городе в этом году: сначала все дороги расковыряли, потом полтора-два месяца к ним никто не подступался. И мы получили со стороны жителей реакцию, абсолютно обоснованную», — сказал Артамонов.

По мнению калужского губернатора, все некачественно выполненные подрядной организацией работы оплачиваться не должны, а в 2020 году по результатам обследования этот же подрядчик должен их переделать.

Ранее в рейтинге качества и безопасности дорог регионов Общероссийского народного фронта Калуга заняла последнее, 56-е место по стране.