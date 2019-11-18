Москва, 18 ноября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Миграция денег на развивающиеся рынки (emerging markets) опять набирает ход, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

ИА REGNUM Рубль

«Очередной её виток, начиная с середины дня 14 ноября, проявился в укреплении рубля параллельно с валютами ЮАР и Турции, как бы отзеркаливая продолжающийся уверенный рост американских фондовых индексов до новых максимумов всех времён: теперь уже 3125 по индексу широкого рынка s&p500 и 8350 по Nasdaq, который отражает срез котировок по авангарду технологичного сектора.

Более чем благостная картина на западных биржах сейчас намного более весома для рубля, чем динамика цен на нефть. Она работает и напрямую, и в сочетании с уменьшением психологических и реальных страхов касательно слишком быстрых темпов замедления мировой экономики.

Всё это вместе взятое создаёт для рубля ровный внешний фон, на который крупными мазками хорошо ложатся регулярные инвестпотоки в сверхприбыльные по мировым меркам российские ОФЗ, которые явно выделяются в сравнении с предельно минимальными, а то и отрицательными процентными ставками по большинству других доступных в мире долговых инструментов, которые бы соответствовали критериям приемлемой надёжности.

Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.

А ближе к среде внимание российского валютного рынка перетянут на себя ожидания результатов аукциона Минфина по размещению очередной порции ОФЗ: неделей раньше состоялся лишь один аукцион из двух, где были размещены ОФЗ-ИН с компенсацией инвесторам процента инфляции, в то время как по облигациям с постоянным доходом

Минфин и инвесторы не нашли общего языка по величине купонной премии, и аукцион был признан несостоявшимся. 19 ноября и до середины дня 20 ноября пара доллар/рубль продолжит колебаться ниже отметки 64 руб., придерживаясь коридора 63,60−63,90 руб. за доллар, а дальше направление будет зависеть от степени успеха размещений новых ОФЗ Минфином», — считает эксперт.

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