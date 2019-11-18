Москва, 18 ноября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из регионов страны на 2020 год расширен на 25 маршрутов, до 176. Об этом Медведев заявил 18 ноября в ходе совещания с вице-премьерами.

Салон самолета

«Расширение программы субсидирования пассажирских перевозок в Дальневосточном округе из разных регионов страны на 2020 год. Такой документ я подписал», — сказал Медведев, добавив, что субсидии авиаперевозчиков будут индексированы в среднем на 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября 2019 года жителям Дальнего Востока вновь стали доступны авиабилеты в Москву и обратно от «Аэрофлота» и «России» по фиксированным ценам из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Магадана.

Всего в 2019 году дальневосточникам продано 961, 5 тыс. субсидируемых авиабилетов, в два раза больше, чем в 2018 году.

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