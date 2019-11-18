Москва, 18 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Держать все под тотальным контролем невозможно, но можно ударить рублем и убрать имеющиеся лазейки, которые помогали АЗС «дозарабатывать» на недоливе топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя недолив топлива на АЗС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Именно это и предполагают сделать в правительстве, введя «драконовские» оборотные штрафы за недолив топлива в 1−3% от годовой выручки против нынешних 50−100 тыс. руб., и пересмотреть ГОСТ, который будет нацелен не на конкретную бензоколонку, а на программное обеспечение, которое сейчас можно запрограммировать на конкретный процент недолива.

По данным Росстандарта сейчас этим «балуются» на каждой пятой АЗС, при этом на каждой десятой заправке в бензоколонки заливают бензин, который может принести вред двигателю из-за несоответствия нормам.

Для кого-то это возможно является единственным способом для выживания, поскольку текущая околонулевая рентабельность бизнеса из-за диктата НПЗ, высокой конкуренции и в силу сложившейся системы налогообложения может просто не оставлять другого выбора.

Кому-то удается перестраиваться за счет организации точек розничной торговли и продажи сопутствующих услуг, но не всем. Предложенные инициативы правительства по недоливу в ответ на данные Росстандарта могут привести к дальнейшей консолидации отрасли и уходу независимых игроков.

Потребители будут реже сталкиваться с некорректным отношением АЗС, однако оборотной стороной медали могут стать более высокие цены на топливо из-за регуляторных рисков, которые можно будет «зашить» в цену в силу уменьшения конкуренции», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, в России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза.

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