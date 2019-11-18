Махачкала, 18 ноября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Более полтонны рыбы осетровых видов изъяли у браконьера в Дагестане, на побережье Каспийского моря. Сумма фиксируемого ущерба государству составила 26 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

Hans Осетр

Операция прошла в районе населенного пунктаАликазган в Бабаюртовском районе в камышовой зоне. Пограничный наряд заметил мужчину, который загружал в свой мотоцикл рыбу осетровых видов. В ходе осмотра было обнаружено 500 кг осетра и 39 кг белуги.

Рыбу изъяли и передали на ответственное хранение одному из предприятий республики. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ».

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