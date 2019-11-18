Москва, 18 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Если Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, это позволит ей снять санкции с России, не нарушая никаких обязательств, считает профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя опасения некоторых российских дипломатов, предупредивших бизнес о возможном усилении санкций в отношении РФ после Brexit.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«Чисто юридически и технически после Brexit возникает проблема санкций, потому что, выходя из ЕС, Великобритания автоматически выходит и из санкционного режима, — сказал эксперт. — Особенно если будет выход без сделки. В этом случае Великобритания формально может вообще отменить санкции, и это не будет нарушением её обязательств. Но заявления Джонсона по большому счёту сводятся к тому, что «даже если мы выйдем из сделки, то санкции всё равно снимать не будем».

При этом Кагарлицкий уточнил, что и ужесточения санкций после Brexit ждать не приходится. Как полагает профессор, даже если лейбористы не наберут нужного количества голосов для большинства, это значит, что недостающие места уйдут не к тори, а к либеральным демократам и шотландским националистам. Иными словами, Джонсон, скорее всего, большинства в парламенте не получит. Из этого, по мнению Кагарлицкого, можно сделать вывод, что говорить с полной уверенностью о какой-то политике, которую собирается проводить Лондон, не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российским компаниям стоит быть готовыми к возможному ужесточению санкций после завершения выхода Великобритании из Европейского союза. Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев указал на заявления британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США.