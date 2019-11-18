Киев, 18 ноября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. «Во всей этой истории о «возврате захваченных кораблей» упускают из виду тот печальный факт, что речь идёт всего лишь о двух маленьких катерах и одном старом буксире», — заявил сегодня, 18 ноября, депутат украинского парламента Олег Волошин.

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Причём, подчеркивает парламентарий, катера сделаны на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без порохового заряда.

«На фотографиях видно, что есть пробоина, а следов взрыва нет. А номинально катера броневые. В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано», — резюмирует Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что Россия 18 ноября передала Украине катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Ян Капу», которые были задержаны после провокации Киева в Керченском проливе осенью 2018 года. В официальном комментарии отмечается, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории России для продолжения уголовного процесса не требуется.

В свою очередь, украинские военные подтвердили информацию о передаче, сообщив, что корабли уже буксируют в сторону Одессы. Чиновники в Киеве напоминают, что борьба за корабли «началась с момента их незаконного задержания».