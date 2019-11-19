Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 19 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 19 ноября: Красная армия начала контраступление под Сталинградом.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, получившее кодовое название «Уран». Наступление войск Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта началось после 80-минутной артиллерийской подготовки.

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