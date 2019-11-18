В Ярославле обследование нарколога для получения прав подорожает в 14 раз
Ярославль, 18 ноября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Жители Ярославля выстроились в очереди в психиатрическую и наркологическую больницы, чтобы пройти медицинскую комиссию для получения или замены водительских прав. Фото очередей люди размещают в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Люди пытаются получить справку о прохождении комиссии до подорожания. Сейчас осмотр кандидатов в водители врачом психиатром-наркологом стоит 350 рублей. С 22 ноября эта услуга будет стоить 4800 рублей — почти в 14 раз дороже. Как сообщили в Ярославской областной наркологической больнице, с 22 ноября 2019 года вступает в силу приказ Минздрава России, который меняет порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. В обследование врачом-психиатром-наркологом войдут два исследования: химико-токсикологическое на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в сыворотке крови.
Помимо роста цены изменится и порядок приема граждан. Сейчас водители идут к психиатру-наркологу в «живой очереди». С 22 ноября это можно будет сделать только по записи. При этом анализ для всего региона с населением в 1,2 млн человек будет делаться только в одном месте — областной наркологической больнице. Как сказано на сайте медучреждения, там смогут делать не более 60 анализов в день. Так что, возможно, кандидатам в водители и тем, кто меняет права, придется еще и ждать.
Ажиотаж так велик, что жители Ярославской области не могут пройти комиссию по несколько дней.