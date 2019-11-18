Киев, 18 ноября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Пока что складывается впечатление, что дело, выбранное для уголовного преследования бывшего президента Украины Петра Порошенко, — «чисто формальное», заявил сегодня, 18 ноября, украинский политолог Сергей Быков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно о проекте подозрения бывшему президенту Украины, направленном государственным бюро расследований в генеральную прокуратуру страны. Расследование касается возможного неправомерного влияния Порошенко на конкурс по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 г.

«Если ГБР формально правильно составило представление, то ГПУ передаст его в Раду. А парламент позволит привлечь Порошенко к ответственности. Таким образом, Рада позволит правоохранителям легально собирать доказательства, чтобы привлечь Порошенко к ответственности по другим преступлениям», — объясняет процедуру Быков.

Вместе с тем политолог задается вопросом, как именно ГБР будет доказывать вину в этом конкретном деле, т. е. возможном влиянии Порошенко на конкурс в Высший совет правосудия.

Быков также советует силовикам не повторять практику Луценко (предыдущий глава генпрокуратуры Юрий Луценко — ред.), т. е. вести следствие в онлайн-режиме.

«Прошлая власть доказала, что такая стратегия ни к чему не приводит», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM отмечает, что в партии Порошенко уже заявили, что «так называемое подозрение» является российским заказом на нанесение вреда репутации бывшего главы Украины, а также попыткой помешать ему провести в ближайшее время ряд встреч с иностранными лидерами на некоторых форумах, куда приглашен экс-президент.

Напомним, что Порошенко на сегодняшний день фигурирует более чем в десятке разных дел, но пока везде имеет статус свидетеля.