Киев, 18 ноября, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Три украинских военных корабля, которые были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, следуют на Украину. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны 18 ноября.

Mil.gov.ua Катер ВМС Украины «Никополь»

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«Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины», — уточнили в ведомстве.

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«Украинские катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» направляются домой», — заявили в пресс-центре командования ВМС. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили о состоявшейся сегодня, 18 ноября, передаче Киеву трёх кораблей ВМФ Украины, которые в 2018 году участвовали в провокации Киева в районе Керченского пролива. Эти суда, ранее задержанные российскими правоохранителями, являются вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении границы РФ, который ещё не завершён.

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Добавим, что заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина намерена судиться с Россией из-за инцидента в Чёрном море. По её словам, уже 21 ноября в Гааге состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трёх украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Украина считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, задержав корабли ВМС Украины в своих территориальных водах.