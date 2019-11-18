Нижний Новгород, 18 ноября, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — открыли первый региональный штаб социального проекта «Боевая слава».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Региональный штаб «Боевая слава»

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год — Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Проект «Боевая слава» был создан в рамках задания «Сердце лидера» во время второго сезона конкурса «Лидеры России» и сейчас продолжает развиваться. К команде присоединяются новые участники из числа «Лидеров России» в других регионах.

Так, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин предложил открыть в Нижнем Новгороде региональный штаб.

Алексей Алехин — член клуба «Эльбрус» — сообщества победителей конкурса «Лидеры России». В рамках работы клуба Алексей реализует свой проект по масштабированию социальных проектов победителей через региональную сеть. В задачах штаба «Боевая слава» — организация поездок для школьников и студентов к местам боевой славы, проведение Уроков Памяти в учебных учреждениях Нижегородской области, популяризация проекта среди населения, организация поиска и оцифровки фронтовых писем силами волонтеров и т.д. К участию приглашаются все желающие, кто готов поддержать проект.

По словам Алексея Алехина, открытие в Нижнем Новгороде штаба «Боевая слава» — это первый опыт масштабирования лидерских проектов клуба «Эльбрус» на регионы. А главное — это опыт выстраивания такой системы реализации социальных проектов участников конкурса «Лидеры России», когда к ним подключаются все неравнодушные люди, стремящиеся сделать что-то полезное и хорошее для других. Как отметил Алексей Алехин, активисты ОНФ в Нижегородской области поддерживают реализацию социальных проектов и подключаются к их тиражированию.

«Одно дело строить гипотезы, как масштабировать проект в регионах, а совершенно другое дело — выйти к непосредственным участникам тиражирования и получить от них обратную связь и договориться о конкретных шагах по его реализации. Я благодарен Алексею Алехину за такую возможность. Очень рады, что проект «Боевая слава» понравился нижегородцам, и теперь помимо Санкт-Петербурга к его реализации подключится и Поволжье. Мы приглашаем также присоединиться к нашей команде и другие регионы», — рассказал автор проекта «Боевая слава», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Борис Изюмов.

Главная задача проекта «Боевая слава» — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны. Авторы проекта, победители конкурса «Лидеры России» Борис Изюмов и Дмитрий Юрьев регулярно проводят для школьников Уроки Памяти и Славы, чтобы пробудить у поколения правнуков победителей интерес к истории своей семьи. В ходе занятий авторы проекта рассказывают об алгоритмах поиска информации в военных онлайн-архивах и знакомят детей с реальными историями из жизни героев Великой Отечественной войны, основанными на фронтовых письмах.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Региональный штаб «Боевая слава»

Команда проекта создала специальный Портал боевой славы boevayaslava.ru, с помощью которого через формирование «живой сети» писем, привязанной к карте боевых действий, каждый посетитель может не только загрузить и сохранить фронтовое письмо своего прадеда, но также дать возможность другим людям получить документы и свидетельства об их предках (фотографии однополчан, упоминание в чужих письмах об обстоятельствах быта, подвигов и гибели героев в период Великой Отечественной войны). Быть может, это та самая весточка, которую родственники ждали многие десятилетия.

Открытие первого регионального штаба проекта «Боевая слава» и встреча авторов проекта Бориса Изюмова и Дмитрия Юрьева с активистами Приволжского федерального округа прошла на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Свое желание участвовать в проекте выразили и студенты нижегородского государственного университета.

«Без сомнения, один из самых полезных и значимых результатов конкурса «Лидеры России» — это взаимодействие его участников, победителей, финалистов и полуфиналистов, работа в рамках совместных реальных проектов. «Боевая слава» — один из таких примеров. В нашей стране нет семьи, в которой не было бы своего героя той великой войны. Проект дает возможность рассказать историю каждого. Рассказать языком не циркуляров и военных сводок, а словами самих бойцов. Сегодня, когда все дальше вглубь истории уходят героические и исторические события Великой Отечественной войны, каждый такой рассказ особенно ценен и важен. Важен для понимания себя, своей семьи, своего народа, своей страны. Это живая память, которая и создает преемственность поколений», — рассказала полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., координатор штаба проекта «Боевая слава» в Нижнем Новгороде Яна Опасина.

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