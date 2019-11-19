Киев, 19 ноября, 2019, 07:36 — ИА Регнум. Почему памятный знак маршалу СССР Георгию Жукову все еще остается в Одессе, считает серьезным поводом для размышлений главред одесского портала «Думская». Он подчеркивает, что данный монумент — не надгробие и не музейный экспонат, прямой связи с «сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов» не имеет — так зачем стоит? Вопросы, которыми считает нужным задаться по этому поводу издание, приводит редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Памятный знак Жукову, по мнению издания, представляет собой исключительно монумент государственному и военному деятелю тоталитарного режима и ничего более, да и поставлен-то был лишь потому, что Жуков после Второй мировой войны некоторое время в Одессе командовал округом, и то сильно сказано «командовал» — так, баловался от безделья и обиды на Кремль борьбой с бандитизмом, не сильно-то и эффективно.

«Думская» (Одесса) «Надо помнить, что «маршал победы» получил Одесский округ не за выдающиеся заслуги — автора катастрофы 1941 года сюда сослал Сталин за мародёрство и попытку присвоить себе все плоды победы над Гитлером. В общем, памятник и образованному совку, если таковые существуют, должен быть поперёк горла, а для нормального украинца он в принципе неприемлем. И закон сейчас на стороне этого самого нормального украинца».

О других темах, которые обсуждает украинская пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «С 1 октября 2020 года украинская земля будет распродана».