Киев, 18 ноября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, поддержав традиционный для страны госбюджет на 2020 г., показал, что он будет продолжать «плясать на горах трупов пенсионеров», как, собственно, и все предыдущие правители.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Такое мнение выразил сегодня, 18 ноября, украинский экономист и общественный деятель Максим Кухар.

А потом они (власти) еще все удивляются, откуда через год рейтинг 5%, отмечает эксперт. Да просто же вся страна видит — сколько людей элементарно вымирают, подчеркивает специалист.

Он задается вопросом, этично ли финансировать на 60 млн грн озеленение или праздничные гирлянды почти везде, а в каком-то городе строить прогулочный мостик за 400 млн грн, если по всей Украине умирают с голоду пенсионеры, живущие на 2−3 тыс. гривен (70−120 долларов) пенсии.

«Понятно, что все устали от тяжестей жизни и иногда хочется самообмана в виде праздника. Но надо же иметь и голову на плечах. Какие могут быть праздники-ремонты-понты на бюджетные деньги, если рядом вымирают сотни тысяч людей от голода? А если им на 2 тыс. пенсии еще и лекарств врач напишет на 1,5 тыс. грн, то как они живут?» — подчеркивает Кухар. Он заявляет, что сумма необязательных трат — «на все эти флажочки, хоры, сцены и поздравления к праздникам, на ремонтики, покраски, озеленения» — составляет практически еще один бюджет Пенсионного фонда.

ИА REGNUM напоминает, что 14 ноября Верховная рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 г. В поддержку предложенного правительством документа проголосовали 280 народных депутатов при 226 необходимых. Наибольшими статьями расхода в госбюджете Украины на следующий год являются военная и обслуживание долгов.

В конце октября Зеленский поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%, подчеркнув, что это позволит сэкономить деньги и направить их на «социально важные статьи бюджета».