Минск, 18 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Не только младший сын нынешнего белорусского лидера может претендовать на статус «первого лица» постсоветской республики. Об этом на сайте «Эхо Москвы» пишет экономистДмитрий Болкунец встатье «Посиневшими пальцами» удержать власть до Коли».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

В заголовке автор обыграл заявление Лукашенко на подходе к прессе 17 ноября: белорусский лидер заверил, что не желает «посиневшими пальцами за кресло держаться» (хотя делает именно это бессменно с 1994 года). Болкунец считает, что будет держаться, приводя доводы в пользу такого вывода.

17 ноября Александр Лукашенко сформировал полностью стерильный состав нижней палаты парламента, состоящий из 110 отобранных «депутатов». При этом ни один оппозиционер в парламент не попал. Болкунец отметил: «С 1996 года этот институт власти не является в Белоруссии местом дискуссий и принятий решений. В авторитарной стране он носит роль декоративного органа и служит своего рода вишенкой на торте».

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У клана Лукашенко ещё впереди главная битва за сохранение власти, считает эксперт. «Заявление Александра Григорьевича, что он не будет держаться за власть «посиневшими пальцами», свидетельствуют ровным счётом об обратном. Он патологически боится преследования и потери нажитого состояния в случае ухода из власти. На примере некоторых стран видно, что гарантии не работают, а счёты сводят ближайшие соратники», — считает Болкунец.

Фактически завершившаяся парламентская кампания стала генеральной репетицией перед очередной «элегантной» победой на президентских «выборах», намеченных на август 2020 года. Лукашенко мечтает, как минимум, дождаться в своём президентском кресле нового президента России в 2024 году.

«Не исключает и возможности баллотироваться в 2025 году на очередной срок. В таком случае передача власти по наследству своим сыновьям становится вполне реальной. К тому времени и Коля подрастёт», — отметил эксперт.

По мнению Болкунца, в Москве не все приветствуют сценарий передачи власти от отца к сыну. Кремль недоволен несговорчивостью и капризами Лукашенко-старшего. А тот, в свою очередь, недоволен неуступчивостью российской стороны в вопросах предоставления финансовых ресурсов.

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«Едва ли не каждую неделю Лукашенко в чем-то обвиняет Россию, идёт на открытый шантаж, ищет любые поводы, чтобы спровоцировать скандал и сорвать подписание соглашений об «углубленной интеграции», намеченных на 8 декабря», — констатировал эксперт.

Лукашенко желает любой ценой выбить ресурсы и провести президентские выборы. Подписание им «дорожных карт» по углублению интеграции с РФ, считает экономист, «не означает, что они будут реализованы».

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«Поддержка Лукашенко со стороны Кремля на очередной 6-й срок в долгосрочной перспективе приведёт к окончательной потере Белоруссии в качестве союзника. Нет сомнений, что после переизбрания Лукашенко продолжит дистанцироваться от Москвы. Самого «батьку» трудно обвинить в русофобии, но на смену ему придут люди, для которых Россия будет чуждым государством. Местная элита, бизнес и молодежь давно смотрят на Запад. Получается переформатированный к белорусским реалиям украинский сценарий, но с небольшой временной задержкой», — уверен Болкунец.

По его мнению, кроме Коли Лукашенко, несмотря на полностью зачищенное оппозиционное поле, появились два явных фаворита, которые могут быть достойными сменщиками Александра Лукашенко на высшем посту: «Это министр иностранных дел Владимир Макей, пользующийся авторитетом на Западе и в оппозиционной среде, а также действующий премьер-министр Сергей Румас. Оба полностью встроены в систему и на самостоятельные политические шаги пока не готовы. Но всякое может произойти».