Киев, 18 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко вручили подозрение о совершении преступления по части 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Запись процессуального действия выложена 18 ноября на странице политика в социальной сети Facebook.

Олег Мосьондз Олег Ляшко

«Только что заместитель прокурора Борисполя Неродик вручил мне уведомление о подозрении. Меня обвиняют в том, что я нанёс легкие телесные повреждения и препятствовал в деятельности государственному деятелю Герусу (депутату Верховной рады Андрею Герусу — ИА REGNUM)», — рассказал Ляшко.

Ему также вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

«Меня обвиняют в том, что я нанёс телесные повреждения Герусу, и меня хотят взять за это под стражу», — добавил Ляшко.

Напомним, 6 ноября 2019 года Ляшко и Герус устроили потасовку в аэропорту Борисполь. Действия Ляшко снимал его охранник, который сам вступал в конфликт, когда Герус пытался отбиться от нападавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что конфликт между бывшим и действующим депутатами Рады — это проявление конфликта между олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.