Экс-депутата Рады Ляшко могут арестовать на Украине
Киев, 18 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Бывшему депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко вручили подозрение о совершении преступления по части 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Запись процессуального действия выложена 18 ноября на странице политика в социальной сети Facebook.
Ему также вручили ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.
Напомним, 6 ноября 2019 года Ляшко и Герус устроили потасовку в аэропорту Борисполь. Действия Ляшко снимал его охранник, который сам вступал в конфликт, когда Герус пытался отбиться от нападавшего.
Как сообщало ИА REGNUM, политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что конфликт между бывшим и действующим депутатами Рады — это проявление конфликта между олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.