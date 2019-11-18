Москва, 18 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы МИД Российской Федерации сенатор Георгий Карасин обсудит со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе авиасообщение между двумя странами на встрече 28 ноября в Праге. Об этом Карасин заявил ТАСС.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

«В числе этих тем и торгово-экономические вопросы, и транспортная тематика, включая авиасообщение между нашими странами, гуманитарные контакты», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовских событий 2008 года. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

После антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путина был наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.