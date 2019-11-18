Москва, 18 ноября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Москва может не пережить мировой кризис. Статья на эту тему опубликована в онлайн-издании «Ридус».

Дарья Антонова ИА REGNUM Закат над Москвой

В публикации говорится, что сейчас Москва находится на пике процветания, что особенно заметно при сравнении с другими регионами России. В постоянно расширяющейся столице «возводятся новые стадионы, элитные суперсовременные здания (преимущественно для богатых), и целые панельные микрорайоны для всех прочих…». По некоторым оценкам, общее количество населения в Московской агломерации приближается к 20−25 миллионам человек, отмечается в тексте.

Однако благополучие Москвы, рассуждает автор, сильно зависит от регионов. Несмотря на то, что многие жители столицы убеждены, что они не зависят от остальной России, и город сможет прокормить себя сам, Москва не производит и не имеет самоценных ресурсов. Из регионов «выжимают» все, что возможно, и большинство денег оседает именно в столице, поэтому город так богат. Однако в определенный момент терпение регионов может лопнуть.

Главной угрозой благополучию Москвы, следует из статьи, является мировой кризис:

«Несмотря на распространенный среди москвичей лихой оптимизм на этот счет (базирующийся на сегодняшнем сравнении депрессивных регионов и бодрой Москвы) — на самом деле настоящий кризис просто еще не наступил».

В России в течение последних пяти лет идет свой, «вялотекущий» кризис, от которого Москву защищают регионы, говорится в статье.

При этом крупный мировой кризис столица может просто не пережить:

«Самое страшное будет заключаться в том, что из совсем обнищавших регионов выжать что-либо в помощь падающей экономике будет уже просто нечего. И тогда лафа для московского бюджета закончится — денег станет реально мало, и мы увидим как минимум аналог 2009 года, когда на улицах Москвы стало неожиданно просторно. Тогда, как мы помним, почти замерла деловая жизнь, приостановились стройки, прошла первая болезненная волна сокращений и банкротств в типично московских «сервисных» компаниях — рекламных, маркетинговых, консалтинговых, пиаровских, агентствах недвижимости и т. п. В 2009 году кризис был острым, но непродолжительным, вскоре все пошло на восстановление; но что, если мировой кризис затянется?»

Но кризис может прийти в столицу и по внутриполитическим причинам. Из-за несправедливости перераспределения средств регионы могут взбунтоваться, полагает автор, поскольку «денег в региональных бюджетах начинает не хватать уже на самое необходимое».

Если кризис наступит, в Москве значительно вырастет уровень безработицы, многие жители столицы будут под угрозой выселения из-за долгов, ипотеки и невозможности оплатить съемное жилье. Из-за этого поднимется уровень преступности.

«Москва начнет стремительно превращаться в подобие обычных среднероссийских городов — мрачных, обшарпанных и угрюмых. И самым большим счастьем будет, если в условиях резкого сокращения доходов городского бюджета удастся избежать перебоев в подаче электроэнергии, холодной и горячей воды, а главное — отопления в зимний период в дома», — отмечается в сценарии.

Благосостояние Москвы достаточно хрупко и сильно зависит от внешней и внутриполитической обстановки. Чем больше столица разрастается, тем более уязвимой она становится.