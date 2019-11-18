Процветание Москвы обернётся её крахом? Сценарий катастрофы
Москва, 18 ноября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Москва может не пережить мировой кризис. Статья на эту тему опубликована в онлайн-издании «Ридус».
В публикации говорится, что сейчас Москва находится на пике процветания, что особенно заметно при сравнении с другими регионами России. В постоянно расширяющейся столице «возводятся новые стадионы, элитные суперсовременные здания (преимущественно для богатых), и целые панельные микрорайоны для всех прочих…». По некоторым оценкам, общее количество населения в Московской агломерации приближается к 20−25 миллионам человек, отмечается в тексте.
Однако благополучие Москвы, рассуждает автор, сильно зависит от регионов. Несмотря на то, что многие жители столицы убеждены, что они не зависят от остальной России, и город сможет прокормить себя сам, Москва не производит и не имеет самоценных ресурсов. Из регионов «выжимают» все, что возможно, и большинство денег оседает именно в столице, поэтому город так богат. Однако в определенный момент терпение регионов может лопнуть.
Главной угрозой благополучию Москвы, следует из статьи, является мировой кризис:
«Несмотря на распространенный среди москвичей лихой оптимизм на этот счет (базирующийся на сегодняшнем сравнении депрессивных регионов и бодрой Москвы) — на самом деле настоящий кризис просто еще не наступил».
В России в течение последних пяти лет идет свой, «вялотекущий» кризис, от которого Москву защищают регионы, говорится в статье.
При этом крупный мировой кризис столица может просто не пережить:
Но кризис может прийти в столицу и по внутриполитическим причинам. Из-за несправедливости перераспределения средств регионы могут взбунтоваться, полагает автор, поскольку «денег в региональных бюджетах начинает не хватать уже на самое необходимое».
Если кризис наступит, в Москве значительно вырастет уровень безработицы, многие жители столицы будут под угрозой выселения из-за долгов, ипотеки и невозможности оплатить съемное жилье. Из-за этого поднимется уровень преступности.
Благосостояние Москвы достаточно хрупко и сильно зависит от внешней и внутриполитической обстановки. Чем больше столица разрастается, тем более уязвимой она становится.