Варшава, 18 ноября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. 18 ноября пресс-секретарь партии Гражданская платформа Ян Грабец прокомментировал слова своего сопартийца, сенатора Богдана Здроевского, о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Пенсионеры

Богдан Здроевский, отвечая на вопрос польского еженедельника Wprost, должна ли Гражданская платформа говорить своим избирателям, что после прихода к власти она повысит возраст выхода на пенсию, заявил: «Должна, и мы ещё должны объяснять, что нынешняя пенсионная система обрекает миллионы поляков на мизерные пенсии».

Пресс-секретарь сделал заявление касательно слов сопартийца, что «слова сенатора Богдана Здроевского относительно повышения пенсионного возраста не являются официальной позицией Гражданской платформы и противоречат её программе».