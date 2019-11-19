Барнаул, 19 ноября, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Упасть в ноги Дмитрию Медведеву стало для жительницы алтайского села способом привлечь внимание к многолетней проблеме — не работающей котельной. Отклик от местных властей пришел сразу, но сам инцидент оставил по себе массу вопросов и главный — не становится ли коленопреклонение перед начальством единственным способом решить проблему? И что это говорит о сложившейся системе? Об этом рассуждает корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Система такова, что, насколько прогрессивным и либеральным не старался бы выглядеть российский премьер, в глазах народа власть остается своего рода феодалом, обличенным единоличной властью. Добиться от такого милости — единственный способ выжить, а упасть на колени на глазах всего честного народа — тем, как можно, наконец, обратить на себя взор властителя.

На словах, у нас — рыночная экономика, и что ни сфера, то — сфера услуг, а если есть услуга, то есть и потребитель, которому нужно качественно поставить качественный продукт. Например, горячую воду и отопление. На деле же, потребителя никто не спрашивает, услуги некачественные, управляющие компании не способны справиться с наболевшими вопросами и местная проблема (одна котельная!) в итоге оказывается в ведении федеральной власти. И когда на словах всё чётко и хорошо, а женщина падает в ноги высокой власти, то реальность предстаёт во всей своей неприглядности. Так что у нас с социальным благополучием? И будет ли работать этот способ, если в ноги федеральным властям начнут массово кидаться отчаявшиеся граждане?

Читайте статью Евгения Цоца «Коленопреклонение перед Медведевым как метод решения проблем».