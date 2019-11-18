Посёлок городского типа Новая Чара, Забайкальский край, 18 ноября, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Аномальные морозы в Каларском районе Забайкалья не остались без внимания синоптиков центра «Фобос». Как сообщает на своей странице в Facebook Байкальская Горная компания, в настоящее время температура воздуха на Удокане опустилась на 15−20 градусов ниже ноябрьской климатической нормы, а 15 ноября в Чаре зафиксировали минус 44,1°C, что оказалось на 1,9 градуса ниже рекорда 1984 года.

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«Благодаря аномальным морозам в Каларском районе Забайкалье попало в десятку самых холодных мест планеты, а Чара стала третьей в России, уступая только Ербогачену в Иркутской области — — 44,3° и селу Стрелка Чуня в Красноярском крае — — 45,5°. Несмотря на фантастические морозы работа на стройке века идёт по графику! Мы практически завершили подготовку фундамента под фабрику, наладку оборудования на подстанции и установку навесного оборудования на ЛЭП», — отметили в компании.

Напомним, «Байкальская горная компания» (ООО «БГК») создана в 2008 году для эффективной реализации уникального по масштабу и сложности проекта освоения Удоканского месторождения меди. Сибирские морозы пришли в регион вслед за штормовыми ветрами.

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