Тюмень, 18 ноября, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В Тюмени природоохранная прокуратура по факту публикаций в прессе проверит условия содержания знаменитого верблюда Кеши, который возит детей по Цветному бульвару. Ранее местные СМИ опубликовали материалы о замерзающем экзотичном для северного Урала животном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Елена Миронова Верблюд Кеша в конце октября 2018 года

В СМИ утверждается, что верблюд Кеша живёт на улице, прикованный железной цепью. Днём его используют для развлечения детей на Цветном бульваре. Он всегда грязный и истощённый. И при этом кинозвезда — снялся в фильме «Тобол».

Зоозащитники Тюмени не первый год бьют тревогу об удручающей жизни Кеши. Владелица верблюда утверждает, что животное содержится в подобающих условиях.

«На зиму мы Кешу увозим на каникулы в деревню. Сейчас его в Тюмени нет. В деревне он гуляет свободно, в кормушке у него всегда есть сено. Купили ему пять тонн моркови, картофель. Кеша сыт, мы даём ему и хлеб, и овёс», — заявила владелица порталу 72.ru

По словам хозяйки, за Кешей наблюдают и прививают ветеринары. Заявления о страданиях верблюда она считает необоснованными.