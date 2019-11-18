Москва, 18 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В мультсериале «Сказочный патруль», создаваемом на анимационной студии «Паровоз» по заказу компании «Цифровое Телевидение», появится новый герой. Как сообщила ИА Regnum пресс-служба студии «Паровоз», зрители увидят пятую волшебницу по имени Алиса в 37 серии, премьера которой пройдет 22 ноября в приложении «Мульт».

Цитата из м/ф «Сказочный патруль» реж Наиль Мубинов, Анастасия Чернова. Россия Алиса

Генеральный директор компании «0+ Медиа» Александр Саблуков рассказал журналисту ИА Regnum о причинах создания новой героини и включения ее в линейку главных персонажей.

Цитата из м/ф «Сказочный патруль» реж Наиль Мубинов, Анастасия Чернова. Россия Волшебница по имени Алиса

Александр Саблуков: «Появление новой героини в сериале — это ответ на запрос наших зрителей, которые уже давно мечтали о новой волшебнице, строили теории какой она может быть по характеру, какими магическими свойствами обладать и как выглядеть. То есть во многом зрители ее и придумали. В прошлом году «Сказочный патруль» стал российским брендом №1 по продажам лицензионных игрушек. Поэтому появление волшебницы Алисы позволит расширить линейку лицензионных продуктов на рынке. На данный момент ведется разработка куклы новой героини, поэтому в скором времени ее можно будет увидеть не только в приложении «Мульт» и на телеэкранах, но и пополнить свою коллекцию игрушек пятой участницей».

Алиса — активная, ловкая и яркая девочка. У нее немного завышенное самомнение, иногда модница бывает манерной, упертой и категоричной. Она не любит признавать свои ошибки, но зато ценит дружбу. По своему волшебному призванию Алиса — хранительница времени.

Цитата из м/ф «Сказочный патруль» реж Наиль Мубинов, Анастасия Чернова. Россия Новенькая

Главный автор студии «Паровоз» Мария Парфенова отмечает, что одной из причин создания новой подружки для героинь стало желание показать маленьким зрителям пример дружелюбности и открытости к новым знакомствам, даже если на первый взгляд человек кажется эксцентричным и странным. Вместе с Алисой приключения девочек обещают стать удивительнее, ведь розоволосая волшебница, как местная жительница Волшебного мира, откроет новым подругам множество тайн.

Серия «Хранительница времени» будет показана в приложении «Мульт» и на телеканалах «МУЛЬТ», ANI, «Мультимузыка» и «Карусель».

Алена Сычева