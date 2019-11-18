Москва, 18 ноября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Законопроект о поощрении и защите инвестиций Госдума может обсудить в первом чтении 3 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Первое чтение законопроекта планируем провести 3 декабря. До этого времени попросим региональные законодательные собрания провести в регионах слушания», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также предложил создать рабочую группу по доработке инициатив.

«Возможно, ввиду нашей сегодняшней встречи нам правильно будет создать рабочую группу. Я знаю, что в Минфине Андрей Юрьевич Иванов занимался этим законопроектом. Мы со своей стороны также поручим эту работу комитету сопровождать. Но хорошо было бы, чтобы к первому чтению мы вышли на проект постановления», — говорит Володин.

Пакет законопроектов, направленных на защиту инвестиций правительство РФ внесло в Госдуму.

Базовый законопроект предполагает общий и проектный инвестиционный режим. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами и, в отдельных случаях, с организациями с госучастием, на срок 6, 15 или 20 лет. Соглашение позволяет зафиксировать на выбранный срок неизменность условий ведения бизнеса, в первую очередь регуляторных и налоговых.