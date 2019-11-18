Оконешниковский район, Омская область, 18 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. В рабочем посёлке Оконешниково (Омская область) в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыли реконструированный Парк Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в региональном правительстве.

Omskportal.ru В Оконешниково открыт реконструированный Парк Победы

Мемориальный комплекс открыли в рамках реализации проекта «Во славу ушедших, в память живущих», победившего в конкурсе Фонда президентских грантов.

Разрезали красную ленточку ветераны Великой Отечественной войны Иван Богомолов и Николай Чисталев.

Реконструкция Парка Победы началась в 2016 году в рамках государственной программы Омской области и муниципальной программы Оконешниковского городского поселения «Формирование комфортной городской среды». На обновление парка в 2018—2019 годах направили более 13 млн рублей из федерального бюджета и свыше 1 млн рублей из областного. Поселение выделило порядка 800 тыс. рублей. В парке установили бордюры, сделали ограждение, выложили тротуарные дорожки, установили детские игровые площадки и так далее.

В облправительстве напомнили, что в 1995 году в Оконешниковскои районе появился мемориальный комплекс в честь героев-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благодаря президентскому гранту в размере 1,38 млн рублей мемориальный комплекс дополнили гранитными плитами с именами участников войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню Героев Отечества, студенты, поисковики, общественники благоустроили воинские захоронения.

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