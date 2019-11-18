Барнаул, 18 ноября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) Павел Шумихин («Единая Россия») предпочитает брать с собой на работу домашнюю еду, но тем, кто обладает продолжительным обеденным перерывом, он рекомендует воспользоваться бизнес-ланчем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные соцопроса, согласно которому почти каждый четвертый опрошенный недоволен тем, как питается на работе, он пояснил:

Аннибале Карраччи. Обед

Павел Шумихин «Обычно приношу пищу с собой в контейнере, хотя считаю это не совсем удобным. Если же приходиться работать в АКЗС, то завтракаю и обедаю в столовой парламентского центра. Вообще, если у человека есть продолжительный обеденный перерыв, я бы рекомендовал воспользоваться бизнес-ланчем в близлежащем кафе. По моим наблюдениям, за сумму в пределах 240−300 рублей предлагается достаточно разнообразное, качественное и питательное меню».

Напомним, по итогам исследования общественного мнения, проведённого HeadHunter, выяснилось, что четверть граждан России не устраивает питание в течение рабочего дня, поэтому большинство опрошенных приносят еду из дома.

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