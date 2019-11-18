Омск, 18 ноября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Борьба с наледью продолжается в Омске, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в мэрии.

Nzpr.ru Наледь

Уточняется, что 45 управляющих компаний Центрального округа Омска получили уведомления о необходимости как можно скорее обработать придомовые территории противогололёдными материалами — песком или песко-соляной смесью.

Уведомления также получили коммерческие организации. В Омске за уборку территории возле отдельно стоящего здания несёт ответственность руководство расположенного в нём предприятия.

По словам начальника отдела контроля администрации Центрального округа Омска Ольги Черевиченко, специалисты отдела контроля выявили пять фактов нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, город Томск 18 ноября устраняет последствия снегопада.

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