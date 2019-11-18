Тюмень, 18 ноября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Сбербанк включён в реестр кредиторов тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Финансовое учреждение выкупило у поставлявшего нефть АНПЗ «СБ Сырьевой трейдинг» право требования долга, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

Сбербанк требует от Антипинского НПЗ 3,19 млрд рублей. Долг перед «СБ Сырьевой трейдинг» у завода образовалась с февраля по апрель 2019 года за поставленное сырьё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Антипинском НПЗ с сентября 2019 года введена процедура наблюдения. Завод на данный момент продолжает производить и отгружать продукцию.

Сейчас контрольный 80% пакет акций АНПЗ принадлежит совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс».

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный под Тюменью. Установленная мощность переработки нефти здесь превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.