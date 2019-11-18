Население Латвии с 1990 г. в среднем постарело на 10 лет — Евростат
Рига, 18 ноября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Средний возраст жителя Латвии составляет 44 года. По сравнению с 1990 г. он состарился на 10 лет. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на исследование Евростата Ageing Europe.
Прогнозы Евростата в отношении Латвии неутешительны. К 2050 году средний возраст жителя страны может составить 47 лет. Старение населения, начиная с 1990 г., характерно для Европы в целом. Быстрее всего удельный рост пожилых людей растёт в Италии и Португалии.
В возрастной группе старше 65 в Латвии наблюдается существенный половой дисбаланс. Женщин в 1,7 раз больше мужчин. «Среденеевропейская» пропорция 1,3.
Основная цель исследования Ageing Europe выявить и определить основные социальные проблемы, оценить демографические факторы и посмотреть на общую картину в ЕС.