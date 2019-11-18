«Счастлив вернуться на поле» — Мамаев сыграл против «Краснодара»
Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вышел на поле в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1).
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Кокорин и Павел Мамаев
«Самое главное, что получили нагрузку и выполнили задачу тренера. Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле. Очень ждал такой игры, чтобы и я, и тренерский штаб поняли, насколько я готов. Рад, что сыграл, был интересный матч», — сказал хавбек.
ИА REGNUM ранее сообщало, что Мамаев приступил к тренировкам в составе «Ростова» 30 сентября после подписания двухлетнего контракта с клубом. Для новичка был составлен индивидуальный график тренировок.
Ранее Павел Мамаев играл за ФК «Краснодар».