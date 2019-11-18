Тбилиси, 18 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 18 ноября на пресс-конференции, что «дешевый деструктивный перфоманс» является попыткой партии Саакашвили вернуть себе власть. Каладзе поспешил заверить, что эта попытка не может привести к успешному результату.

Каха Каладзе

«Выборы выигрывает общественное доверие, а не избирательная система. Напомним, что в 2012 году в условиях этой избирательной системы мы сменили режим насилия и жестокости, который практически полностью контролировал все институты и инструменты, связанные с политическим процессом. Главный девиз «Национального движения» — заполучить власть любой ценой — остается неизменным. Поскольку у них нет шансов на победу при какой-либо избирательной системе, они пытаются путем деструкции вернуть власть назад вместе с Саакашвили, осужденным всеми тремя инстанциями суда. Естественно, эта попытка обречена на провал».

Генсекретарь отметил, что «Грузинская мечта» готова проявить терпение. Вместе с тем Каладзе предостерег оппозицию от продолжения протестных мероприятий.

«Мы должны четко сказать, что в случае продолжения деструкции, у властей будет соответствующее реагирование».

Представитель партии указал, что больше не планируется обсуждение избирательной реформы. Соответственно, выборы в парламент в 2020 году пройдут по смешанной системе.

Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект о введении пропорциональной системы выборов. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста. 17 ноября митингующие пикетировали парламент. 18 ноября три депутата пытались проникнуть в здание, но сделать этого не смогли. Участники акции протеста требуют проведения досрочных выборов по пропорциональной системе и отставки правительства.