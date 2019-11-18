Генсекретарь правящей партии Грузии объяснил причины протестов в Тбилиси
Тбилиси, 18 ноября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 18 ноября на пресс-конференции, что «дешевый деструктивный перфоманс» является попыткой партии Саакашвили вернуть себе власть. Каладзе поспешил заверить, что эта попытка не может привести к успешному результату.
Генсекретарь отметил, что «Грузинская мечта» готова проявить терпение. Вместе с тем Каладзе предостерег оппозицию от продолжения протестных мероприятий.
Представитель партии указал, что больше не планируется обсуждение избирательной реформы. Соответственно, выборы в парламент в 2020 году пройдут по смешанной системе.
Напомним, 14 ноября парламент Грузии провалил законопроект о введении пропорциональной системы выборов. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста. 17 ноября митингующие пикетировали парламент. 18 ноября три депутата пытались проникнуть в здание, но сделать этого не смогли. Участники акции протеста требуют проведения досрочных выборов по пропорциональной системе и отставки правительства.