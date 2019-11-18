Москва, 18 ноября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Переговоры по сирийскому урегулированию в так называемом астанинском формате отложены на начало декабря из-за неудобства прежних дат для участников встречи. Об этом сообщил 18 ноября специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Очередная встреча на высоком уровне гарантов астанинского формата — России, Ирана и Турции — должна состояться в начале декабря, уточнил он. Переговоры отложены на несколько дней, так как встреча в конце ноября оказалась неудобна партнерам РФ.

Окончательно даты будут согласованы в ближайшее время, сказал дипломат ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая, тринадцатая встреча в астанинском формате прошла в Казахстане в начале августа. Очередные переговоры ожидались в ноябре.