Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Мариинский театр сообщил о кончине 17 ноября старейшего солиста балета Владимира Лопухова.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Лопухов умер после тяжелой продолжительной болезни на 76 году жизни.

Владимир Лопухов был сыном классика советского балета, художественного руководителя балета Кировского (ныне Мариинского) театра Федора Лопухова.

«Коллектив Мариинского театра выражает искренние соболезнования родным и близким. Информация о дате и месте похорон будет объявлена позднее», — заявили в театре.