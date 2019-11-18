Улан-Удэ, 18 ноября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в Бурятии произошло 59 пожаров, на которых погибли 2 человека, еще 4 получили травмы. Об этом сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Поздно вечером 17 ноября загорелся жилой дом в селе Шергино Кабанского района. К моменту прибытия пожарных, строение горело изнутри. Огонь удалось ликвидировать на площади 42 кв. м. В результате погиб 64-летний мужчина.

Накануне утром произошло возгорание в тепловом коллекторе в Улан-Удэ. После тушения очага, внутри пожарные обнаружили труп мужчины.

«В обоих случаях предварительной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщила старший дознаватель МЧС по республике Яна Сороковикова.

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