Деревня Аносино, Московская область, 18 ноября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил принятие пакета законов о защите инвестиций с принятием законов о виноградарстве и виноделии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«У нас с вами завтра (19 ноября) принимается законопроект, который фактически рождает новую отрасль — о виноградарстве и виноделии. Впервые принимаем законопроект после 14-го года. Это серьезный шаг. Там и преференции, и налоги, и многое другое. Также и здесь. Но только это кодекс инвестиционный», — сказал Володин в ходе парламентских слушаний.

Он отметил, что до сегодняшнего дня Россия руководствуется законодательством, которое было сформировано еще в 90-е годы, а ряд законов еще был приняты в советский период, законы 91 года.

«Они не решают тех проблем и задач, которые стоят перед страной. Страна может развиваться, если растет экономика. Рост экономики недостаточен. Конечно, это нас не может не беспокоить», — указал спикер Госдумы.

«Президент поставил задачу обеспечить рост экономики свыше среднемировых темпов, и конечно, мы придаем большое значение рассмотрению блока законопроектов, сегодня внесенных в Государственную думу и направленных на защиту и поощрение инвестиций», — подчеркнул он.

Пакет законопроектов направлен в регионы.

«В течение месяца регионы совместно с участниками делового, профессионального сообщества будут обсуждать законопроект, прежде чем мы его рассмотрим в пером чтении», — сказал Володин.