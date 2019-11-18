Челябинск, 18 ноября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Челябинске суд Центрального района потребовал заблокировать сайт, на котором размещались объявления о продаже дипломов и аттестатов. С иском выступила районная прокуратура, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Rkn.gov.ru Блокировка

Сайт был выявлен в ходе проверки. При этом подделка официальных документов, как и продажа подделок, являются уголовно наказуемым деянием.

В итоге прокуратура потребовала закрыть этот сайт. Суд признал правоту надзорного ведомства. Доступ к ресурсу уже заблокирован.