Ярославль, 18 ноября, 2019, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле возобновилось движение по Тутаевскому шоссе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. Участок дороги от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально его планировали сдать к 1 ноября, но открыли дорогу только около 21 часа 17 ноября. В последний день на дороге была нанесена временная разметка, установлены временные дорожные знаки. Как ранее сообщало ИА REGNUM работы на данном участке трассы будут продолжаться еще месяц. В частности, запланирован монтаж опор освещения и контактной сети, проезд троллейбусов на данном участке собираются возобновить к январю 2020 году. Кроме того, в мэрии Ярославля объявили, что уже в этом году закроют следующий участок дороги. Какой именно и когда, официально не сообщается.