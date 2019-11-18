Москва, 18 ноября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Пожар в промышленном комплексе на северо-западе Москвы не повлиял на работу районной тепловой станции. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба МОЭК в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

«РТС (районная тепловая станция — прим. ред.) в работе, перебоев нет, на нас никак не повлияло», — говорится в информации.

Представитель МОЭК, отметили в компании, примет участие в оперативном штабе по возгоранию.

Напомним, 18 ноября на улице Маршала Прошлякова в Москве загорелся склад. Рядом с местом возгорания находится РТС Строгино.

Сейчас пожар ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.