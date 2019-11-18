Сухум, 18 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Абхазская команда завоевала две золотые и четыре бронзовые медали на всероссийском мастерском турнире «Серебряная перчатка» по савату (французскому боксу) в Санкт-Петербурге. Об этом 18 ноября сообщает информагентство Апсныпресс.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из городов и регионов России, а также сборная команда Абхазии.

Золото команде Абхазии принесли Алиас Ажиба и Элина Бейя, бронзу получили Валерия Дащян, Кристина Бейя, Федор Седов и Алмас Ажиба.

Спортсмены готовились к турниру под руководством президента Федерации савата Абхазии Андря Дащян и вице-президента Федерации Нико Сааков.