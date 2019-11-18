Тариме, Танзания, 18 ноября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Полиция по округам Тариме и Рорья задержала пятерых молодых людей, подозреваемых в убийстве школьного учителя. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление окружного начальника полиции Генри Мваибамбе от 17 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

По его словам, учитель старшей школы района Итирьйо Джастин Соспетер Ого был убит 14 ноября 2019 года.

«Говоря об обстоятельствах убийства, следует сообщить о по меньшей мере восьми юношах, вышедших на улицу с традиционным оружием. Они готовились к церемонии инициации, которая должна была состояться в декабре. Молодые люди останавливали прохожих, силой требуя у них денег», — рассказал Мваибамбе.

«Учитель был убит, когда он сопровождал своего коллегу на экзамен в старшей школе Бунгурере, молодые люди пытались остановить учителя, требуя у него денег, а когда тот не остановился, один из юношей выпустил в учителя стрелу, в результате чего он скончался на месте», — добавил начальник полиции.

Он также сообщил, что полиция продолжает поиски других троих подозреваемых в причастности к убийству.

Мваибамбе заявил, что в настоящее время задержанных допрашивают, после чего они будут доставлены в суд.