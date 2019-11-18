Омск, 18 ноября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Меры по сокращению времени продажи спиртного необходимы, но, предсказуемо, будут очень тяжело восприняты народом. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политический аналитик Владимир Лифантьев, комментируя предложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и завершать его продажу в 22:00.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Отдел с алкоголем в омском магазине

«В Омске время продажи алкоголя региональным законом уже ранее было сокращено до 22:00. Я был бы не против, если бы сократили ещё. Меня даже устраивает вариант как в Чечне (в Республике Чечня приобрести алкоголь с высоким содержанием спирта можно только с 08:00 до 10:00 утра — прим. ИА REGNUM)», — отметил Владимир Лифантьев.

По его словам, необходимо учитывать, что в России «три четверти убийств совершаются в пьяном состоянии». Лифантьев привёл в пример «последнее нашумевшее убийство, когда питерский профессор Соколов расправился со своей девушкой». Омич предположил, что здесь не обошлось без алкоголя.

«Все из этого делают некое «питерское убийство», но по факту это обычное бытовое убийство в состоянии алкогольного опьянения», — отметил он.

Читайте также: Аспирантку СПбГУ, убитую доцентом Соколовым, похоронили на Кубани

«Наш Омск вышел в лидирующие позиции в стране по количеству смертности от алкоголя. Это жёсткий фактор, который и регулирует динамику рождаемости в нашей стране в обратную сторону. Если мы уберём смертность от алкоголя, страна будет прибавлять в населении, даже при всех депрессивных экономических тенденциях. Алкоголь сейчас тормозит нашу страну. Горбачев при всех вопросах, которые к нему существуют, пытался ввести сухой закон, и это дало рост в демографическом плане. Потом правда ельциновские 90-е снивелировали весь этот рост. Но факт остаётся фактом, алкоголь — это тормоз демографии в России. И если девять человек могут выпивать спокойно, а десятый становится от алкоголя агрессивным, то всё равно фактически ответственность за его агрессивность делят все десятеро. Объясню: человек, понимая, что пьяный он агрессивный, пытается не пить, но, находясь за столом с девятью пьющими людьми, он не выдержит и станет выпивать со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подытожил Владимир Лифантьев.

Как сообщало ИА REGNUM, представители ОНФ обратились в правительство России с предложением сократить на один час (до 22:00) регламентируемое федеральным законом время продажи спиртных напитков. Как считают народофронтовцы, это снизит количество преступлений и ДТП. В настоящее время спиртное, по федеральному закону, разрешено продавать с 08:00 до 23:00, если регионы не установили иное.

Читайте также: Расширение запрета на продажу алкоголя ночью: за и против? — трансляция